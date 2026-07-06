Palermo, frenata per Azzi: i dubbi sulle condizioni fisiche fanno saltare la trattativa

Il Palermo si allontana da Paulo Azzi. Secondo riportato da Luca Cerchione sul proprio profilo x, l’esterno brasiliano di proprietà del Monza, che nelle ultime settimane era finito nel mirino della dirigenza rosanero per rinforzare la corsia mancina, non dovrebbe approdare in Sicilia.

A pesare sulla decisione del club di viale del Fante sono le condizioni fisiche del classe 1994, reduce da un intervento chirurgico per la rimozione di un’ernia del disco. Nonostante gli ultimi controlli medici abbiano monitorato il percorso di recupero, il Palermo non ritiene ci siano, al momento, le garanzie necessarie per affondare il colpo.





La società rosanero avrebbe quindi deciso di sfilarsi dalla corsa al giocatore, orientando le proprie attenzioni su altri profili ritenuti più pronti dal punto di vista atletico.

Per Azzi, almeno allo stato attuale, resta invece viva la pista che porta al Modena. Il club emiliano continua a seguire con interesse l’esterno brasiliano e potrebbe ora avere strada libera per riportarlo in gialloblù, dopo l’esperienza già vissuta con quella maglia