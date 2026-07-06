Palermo, Hernani è UFFICIALE: il centrocampista brasiliano firma un contratto pluriennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
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Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Hernani è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l’acquisto del centrocampista brasiliano, che arriva a titolo definitivo dal Monza e si lega alla società di viale del Fante con un contratto pluriennale.

Con l’ingaggio di Hernani, il Palermo aggiunge esperienza, qualità e personalità al centrocampo a disposizione di Filippo Inzaghi. Il brasiliano rappresenta uno dei rinforzi più attesi di questa sessione di mercato e va ad arricchire un reparto già impreziosito dagli arrivi di Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro.


Ecco il comunicato del club:

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Monza le prestazioni sportive di Hernani Azevedo Júnior. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Hernani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”

L’operazione era ormai definita da diversi giorni e adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. Hernani sarà a disposizione di Filippo Inzaghi già per l’inizio del ritiro di Santa Cristina Val Gardena, dove inizierà la preparazione in vista del campionato di Serie B 2026/27.

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