Cremonese, occhi su Damiani: i grigiorossi sfidano la concorrenza per il centrocampista dell’Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (137) Damiani

La Cremonese accelera sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di tornare subito in Serie A. Tra i profili seguiti dal club grigiorosso c’è Samuele Damiani, centrocampista dell’Ascoli reduce da una stagione convincente che lo ha consacrato come uno dei punti di forza della formazione marchigiana.

Le qualità del giocatore, capace di abbinare visione di gioco, tecnica e solidità tattica, lo rendono un obiettivo concreto per rinforzare la mediana della squadra affidata a Giampaolo. La Cremonese starebbe infatti intensificando il pressing per provare a portarlo in Lombardia.


Un’eventuale cessione rappresenterebbe una perdita importante per l’Ascoli, che dovrebbe sostituire uno dei propri elementi chiave. Allo stesso tempo, però, l’incasso potrebbe offrire al club bianconero nuove risorse da reinvestire sul mercato. Secondo quanto riportato da TuttoCremonese, la trattativa resta da seguire nei prossimi giorni.

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