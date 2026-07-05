Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Genoa accelera sul mercato per consegnare a Daniele De Rossi una rosa rinforzata in ogni reparto. Come riporta il Corriere dello Sport, tra le priorità indicate dal tecnico c’è Hamed Traoré, centrocampista ivoriano del Marsiglia, ormai a un passo dai rossoblù.

Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento e il Genoa ha raggiunto un’intesa con il club francese sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli legati ai bonus. Nei colloqui tra le due società si è parlato anche del difensore Derek Cornelius, rientrato al Marsiglia dopo il prestito ai Rangers.





Prosegue senza sosta anche il mercato del Venezia, che dopo aver definito l’arrivo dell’attaccante Albion Rrahmani, atteso per le visite mediche, ha chiuso anche l’operazione per il difensore Ale Gomes dal Real Saragozza. Il centrale classe 2007 arriva per circa 2 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del club spagnolo.

Cagliari, Aebischer resta la priorità

Il Cagliari continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Il primo obiettivo resta Michel Aebischer, mentre Harry Winks rappresenta l’alternativa principale. I rossoblù seguono inoltre Vasilije Adzic della Juventus, anche se la concorrenza di Frosinone, Bologna, Lecce e Sassuolo rende la trattativa particolarmente complicata.

Per Gianluca Gaetano, invece, è già stato trovato da tempo l’accordo con l’Atalanta: operazione da 11 milioni di euro più 4 di bonus, per un totale di 15 milioni.

Lecce, Ramadani vola in Turchia

Il Lecce ha definito la cessione del centrocampista Ylber Ramadani al Corum FK per circa un milione di euro. L’albanese era desideroso di intraprendere una nuova esperienza e giocherà nella Super Lig turca.

In entrata, i salentini continuano a seguire Emmanuel Addai e il giovane Herba Guirassy del Nantes, entrambi considerati profili ideali per il sistema di gioco di Eusebio Di Francesco. Intanto anche Lameck Banda potrebbe lasciare il club qualora arrivasse un’offerta soddisfacente.

Monza e Torino, le ultime

In casa Monza, Ivan Juric continua a spingere per il connazionale Kristijan Jakic, mentre tra i nomi valutati figura anche Lovro Majer. Per la difesa resta d’attualità il profilo di Caleb Okoli del Leicester.

Il Torino, infine, continua a lavorare per il portiere Orlando Gill, ma il San Lorenzo, dopo l’esposizione del giocatore al Mondiale, ha progressivamente alzato le proprie richieste economiche.