Juve Stabia, è fatta per Pietrangeli: arriva dal Südtirol

La Juve Stabia piazza un nuovo colpo per la difesa. Come riferito da Gianluca Di Marzio, è fatta per Nicola Pietrangeli, difensore classe 2000 in arrivo dal Südtirol.

Il giocatore è pronto dunque a iniziare una nuova avventura con la maglia delle Vespe. L’operazione è ormai definita e Pietrangeli rappresenterà un nuovo rinforzo per il reparto arretrato della formazione campana in vista della nuova stagione di Serie B.





Il classe 2000 lascia così il Südtirol per approdare alla Juve Stabia, con il club gialloblù che continua a muoversi sul mercato per completare la rosa.