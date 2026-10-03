Serie C girone C: Crotone avanti 0-1 a Catania dopo i primi 45

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Un buon primo tempo quello disputato dal Crotone, che va al riposo in vantaggio per 0-1 in casa del Catania, nel match valido per la l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C.

Gli Etnei iniziano l’incontro in avanti, ma a trovare il vantaggio al 14′ è la formazione ospite: Dini respinge la conclusione di Barcella, sulla ribattuta arriva Zunno che trova un diagonale di sinistro che si insacca in rete, firmando il suo terzo gol di fila.


I padroni di casa reagiscono andando alla ricerca del pareggio, ma i calabresi riescono a mantenere bene il campo, restando tutti dietro la linea della palla pronto a ripartire in contropiede. Il Catania va quindi al riposo sotto per 0-1, con l’incontro ancora aperto che si deciderà nella ripresa.

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