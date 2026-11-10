Tuttosport: “Coppa Italia, rivoluzione in vista: da 44 a 72 squadre. La Serie A valuta il nuovo format”
La Coppa Italia potrebbe cambiare radicalmente volto a partire dalla stagione 2027/28, aprendosi a un numero molto più ampio di squadre di Serie C e avvicinandosi al modello della FA Cup inglese. La proposta sarà al centro dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi a Torino, durante la quale i club discuteranno il bando per i diritti televisivi della competizione relativi al triennio 2027-2030.
Come racconta Ivan Cardia sulle pagine di Tuttosport, le ipotesi sul tavolo sono due: confermare l’attuale formula oppure ampliare il torneo da 44 a 72 partecipanti, aumentando sensibilmente il coinvolgimento delle società della terza serie.
Coppa Italia, il nuovo format: 72 squadre e 73 partite
La principale novità riguarda l’allargamento della competizione, che passerebbe dalle attuali 44 squadre a 72.
Un cambiamento significativo anche per il numero complessivo delle partite, destinate ad aumentare dalle attuali 45 a 73, mantenendo le semifinali con gare di andata e ritorno.
Il nuovo format prevederebbe un primo turno a eliminazione diretta composto da 32 incontri.
Resterebbe invece invariato il privilegio riservato alle prime otto classificate della Serie A, che continuerebbero a entrare nella competizione direttamente dagli ottavi di finale.
Secondo quanto evidenziato da Ivan Cardia su Tuttosport, la proposta dovrà essere sottoposta alla valutazione del mercato televisivo, considerando che l’assemblea discuterà proprio il futuro bando per i diritti della competizione, attualmente trasmessa da Mediaset.
Serie C, possibile ingresso di 32 squadre
L’allargamento rappresenterebbe soprattutto una svolta per la Lega Pro.
Le società di Serie C ammesse alla Coppa Italia passerebbero infatti dalle quattro attuali a ben 32, offrendo a un numero molto maggiore di club la possibilità di confrontarsi con formazioni delle categorie superiori.
Una prospettiva accolta favorevolmente dalla componente guidata dal presidente Matteo Marani.
Il progetto si avvicinerebbe così alla filosofia della FA Cup inglese, caratterizzata da una partecipazione più ampia e dalla possibilità di assistere a confronti tra squadre di livelli differenti.
Tra le ipotesi sostenute dalla Lega Pro ci sarebbe anche quella di disputare le partite sul campo della formazione meno blasonata, come avviene in Inghilterra.
Questa soluzione, tuttavia, non risulta attualmente specificata nel bando.
Il nodo delle seconde squadre: possibile scontro tra Serie A e Lega Pro
Uno dei punti ancora da chiarire riguarda la partecipazione delle seconde squadre dei grandi club.
Come spiega Tuttosport nell’approfondimento firmato da Ivan Cardia, nelle prime bozze del progetto era stata ipotizzata l’ammissione automatica delle quattro seconde squadre attualmente esistenti.
Una soluzione che non sarà definita nel bando in discussione e che potrebbe incontrare l’opposizione della Lega Pro.
La componente guidata da Marani preferirebbe infatti privilegiare il merito sportivo, stabilendo le partecipanti attraverso i piazzamenti ottenuti nei rispettivi campionati.
La questione riguarda anche il Milan Futuro, attualmente impegnato in Serie D, mentre Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Inter Under 23 partecipano alla Serie C.
Peraltro, secondo l’analisi del quotidiano, queste ultime formazioni hanno generalmente ottenuto piazzamenti che sarebbero stati sufficienti per accedere alla competizione con il nuovo sistema.
Una circostanza che potrebbe favorire un compromesso, evitando l’introduzione di posti riservati indipendentemente dai risultati sportivi.
Elezioni FIGC, la Serie A evita il confronto tra Malagò e Galliani
L’assemblea di Torino si svolgerà in un momento particolarmente delicato per gli equilibri del calcio italiano.
Le elezioni per la presidenza della FIGC, fissate per il 14 dicembre, non figurano però all’ordine del giorno della riunione.
Secondo quanto riferisce Ivan Cardia su Tuttosport, è probabile che i club evitino di affrontare direttamente l’argomento per non alimentare ulteriori divisioni.
La Serie A risulta infatti spaccata tra i sostenitori di Giovanni Malagò e quelli di Adriano Galliani.
Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio, può contare formalmente sul sostegno della maggioranza delle società del massimo campionato, con undici sottoscrizioni.
Resta però aperta la questione della doppia firma del Genoa, al centro delle contestazioni relative all’ammissibilità della candidatura.
Entrambi gli schieramenti attendono il pronunciamento della Commissione elettorale, mentre Galliani ha già avviato iniziative sul piano della giustizia sportiva.
Diritti TV e nuovo format: una scelta per il futuro della competizione
La riunione della Lega Serie A sarà dunque concentrata soprattutto sulla definizione del futuro commerciale e sportivo della Coppa Italia.
L’eventuale allargamento a 72 partecipanti rappresenterebbe una trasformazione significativa, aumentando le opportunità per le società di Serie C e il numero di incontri disponibili per le emittenti televisive.
La proposta dovrà però essere valutata anche in funzione dell’interesse degli operatori interessati ai diritti TV per il ciclo 2027-2030.
Per il momento non esiste una decisione definitiva: la Serie A dovrà scegliere se mantenere la formula attuale oppure avviare una nuova fase per la coppa nazionale, con una partecipazione più ampia e un modello maggiormente ispirato alla tradizione inglese.