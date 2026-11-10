Gazzetta dello Sport: “Modena ora ci crede. Ecco l’anti Palermo”

Il Modena continua a inseguire il Palermo nella corsa alla promozione in Serie A, ma rispetto alla passata stagione le sensazioni sono profondamente diverse. Dopo undici giornate, la squadra di Daniele Galloppa occupa il secondo posto solitario con 23 punti, quattro in meno rispetto alla capolista rosanero. Un rendimento che, secondo le analisi, presenta basi più solide rispetto al primato conquistato dodici mesi fa.

A evidenziarlo è Pietro Scognamiglio sulle pagine della Gazzetta dello Sport, attraverso un confronto tra il Modena attuale e quello allenato da Andrea Sottil nella stagione 2025/26.





Modena, il confronto con la passata stagione

Dopo undici giornate dello scorso campionato, il Modena guidava la classifica con 24 punti, uno in più rispetto a quelli conquistati quest’anno.

Quel primato, tuttavia, non si trasformò in una vera corsa alla promozione diretta. Gli emiliani conclusero infatti la stagione al sesto posto, a 17 lunghezze dalla vetta, ottenendo l’accesso ai playoff.

Il cammino si interruppe già nel turno preliminare, con la sconfitta casalinga contro la Juve Stabia.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la Serie B è un campionato nel quale conta soprattutto la continuità nell’arco dell’intera stagione.

Un anno fa, nelle prime dieci posizioni figurava anche la Reggiana, poi retrocessa in Serie C, a dimostrazione di quanto gli equilibri possano cambiare nel corso dei mesi.

Oggi, però, il Modena sembra offrire garanzie maggiori rispetto alla formazione della precedente stagione.

Palermo costruito per vincere, Modena oltre le aspettative

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a guidare la classifica con 27 punti, rispettando le aspettative di una squadra costruita per conquistare la promozione.

Alle sue spalle, il Modena sta invece andando oltre le previsioni iniziali, approfittando anche delle difficoltà incontrate dalle formazioni retrocesse dalla Serie A.

Nell’approfondimento della Gazzetta dello Sport firmato da Pietro Scognamiglio, emerge proprio questa differenza: i rosanero stanno confermando il proprio ruolo di favoriti, mentre gli emiliani si sono inseriti nella lotta per le prime posizioni grazie a un progetto tecnico che sta producendo risultati importanti.

Galloppa, però, preferisce mantenere un atteggiamento prudente.

«La classifica non mi fa girare la testa, resto in equilibrio».

Una dichiarazione che testimonia la volontà di non lasciarsi condizionare dall’entusiasmo, nonostante una posizione di classifica particolarmente favorevole.

Montevago e Adorni, il Modena risponde all’emergenza

La vittoria per 2-0 sul campo della Virtus Entella ha offerto un’ulteriore dimostrazione della profondità della rosa gialloblù.

Galloppa ha dovuto fare i conti con sette assenze, comprese quelle di Manquant, Sersanti e Caso, alle prese con problemi fisici che ne hanno compromesso la stagione.

Nonostante l’emergenza, il tecnico ha ottenuto risposte importanti dai calciatori meno utilizzati.

Daniele Montevago, schierato titolare per la prima volta al posto di Andrea Belotti, ha deciso la sfida di Chiavari con una doppietta realizzata nei primi dieci minuti.

Positiva anche la prestazione di Davide Adorni, chiamato in causa per sostituire l’infortunato Nador.

Spazio inoltre a Bacchin, impiegato per tutto il secondo tempo, e a Ronco, che ha disputato i primi minuti della propria carriera in Serie B.

Secondo Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la capacità di coinvolgere tutti gli elementi dell’organico rappresenta uno dei principali punti di forza del lavoro di Galloppa.

La differenza con Sottil: più soluzioni tattiche

Uno degli aspetti che distinguono maggiormente il Modena attuale da quello della passata stagione riguarda l’organizzazione tattica.

Andrea Sottil utilizzava prevalentemente il 3-5-2, mentre Galloppa ha dimostrato di saper adattare i propri principi di gioco a sistemi differenti.

La squadra può infatti schierarsi con la difesa a tre oppure a quattro, mantenendo riconoscibili le proprie caratteristiche: palleggio, aggressività e ricerca della profondità.

Una flessibilità che permette al Modena di affrontare situazioni differenti senza perdere identità.

La maggiore varietà delle soluzioni offensive rappresenta un ulteriore elemento di crescita rispetto alla precedente stagione.

Attacco da record: 18 gol su 20 arrivano dalle punte

Il dato più significativo riguarda la distribuzione delle reti.

Dei 20 gol realizzati dal Modena nelle prime undici giornate, ben 18 portano la firma degli attaccanti.

Un rendimento che conferma l’efficacia del sistema offensivo costruito da Galloppa.

Andrea Belotti guida la classifica dei marcatori della squadra con sette reti in otto presenze, un bottino superiore alle aspettative iniziali.

Alle sue spalle hanno contribuito anche Ambrosino, Montevago, Beppe Caso, autore di tre gol prima dell’infortunio, e Olzer, a segno due volte.

La situazione è profondamente diversa rispetto alla scorsa stagione, quando il peso realizzativo era distribuito maggiormente tra i reparti e il difensore Tonoli rappresentava uno dei principali riferimenti offensivi, insieme a Gliozzi.

Oggi, invece, sono soprattutto gli attaccanti a trovare la via della rete.

Un aspetto che, secondo la lettura della Gazzetta dello Sport, potrebbe rendere ancora più interessante il potenziale della squadra qualora arrivasse anche un maggiore contributo realizzativo da centrocampisti e difensori.

Palermo a +4, ma la corsa è ancora lunga

Il confronto tra le prime undici giornate delle ultime due stagioni invita alla prudenza.

Il Modena aveva un punto in più dodici mesi fa, ma non riuscì a mantenere il ritmo necessario per conquistare la promozione diretta.

La squadra di Galloppa, invece, sembra avere una maggiore profondità dell’organico, più alternative tattiche e un reparto offensivo particolarmente produttivo.

Il Palermo resta al comando con quattro punti di vantaggio, confermandosi la formazione di riferimento del campionato.

Alle sue spalle, però, il Modena continua a crescere e a consolidare la propria candidatura per uno dei primi due posti.

La Serie B è ancora lunga, ma la formazione emiliana ha già dimostrato di possedere caratteristiche importanti per restare competitiva fino alla fine.