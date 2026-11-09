Iemmello prima del Palermo: «Siamo ultimi, i responsabili siamo noi giocatori. Possiamo rialzarci»

Momento delicato per il Catanzaro, prossimo avversario del Palermo alla ripresa del campionato di Serie B. La formazione giallorossa occupa l’ultimo posto in classifica con appena sei punti dopo undici giornate e cerca una svolta dopo il cambio di allenatore. A intervenire sulla situazione è stato il capitano Pietro Iemmello, che ha richiamato la squadra alle proprie responsabilità.

L’attaccante è intervenuto nel corso della trasmissione televisiva “11 in campo-Giallorossi”, in onda su LaC e condotta da Maurizio Insardà, affrontando senza giri di parole le difficoltà attraversate dalla formazione calabrese.





Iemmello: «Siamo ultimi e in grande difficoltà»

Il capitano giallorosso non ha cercato giustificazioni per il difficile momento della squadra, invitando tutto l’ambiente a prendere coscienza della situazione.

«Quando ci si trova in una situazione del genere si sentono tante campane. Oggi il Catanzaro e la città devono guardare in faccia la realtà. Siamo ultimi e in grande difficoltà. Non dobbiamo nasconderci dietro le difficoltà».

Parole che testimoniano la volontà di affrontare apertamente i problemi emersi in questo avvio di stagione, senza nascondersi dietro alibi o attenuanti.

Catanzaro, Iemmello sul lavoro di Mignani

Nel corso della trasmissione “11 in campo-Giallorossi”, Iemmello si è soffermato anche sull’arrivo del nuovo allenatore Michele Mignani e sulle difficoltà incontrate nel tentativo di cambiare il rendimento della squadra.

«Il nuovo mister ha trovato una squadra giù di morale e sta cercando piano piano di mettere in pratica qualche sua idea».

Il capitano ha quindi sottolineato l’importanza di seguire le indicazioni dell’allenatore e di lavorare per invertire la tendenza.

«Noi come squadra dobbiamo stargli dietro, è l’unica strada insieme al lavoro per invertire questo trend. In campo andiamo noi e noi giocatori dobbiamo andare oltre quello che ci sta mancando».

Iemmello chiarisce la situazione di Petriccione

Durante l’intervento televisivo, l’attaccante ha fornito anche un chiarimento sulle condizioni di Jacopo Petriccione e sulla sua mancata utilizzazione.

«Petriccione è stato poco bene e non si è allenato e il mister non lo ha rischiato».

Nel corso di “11 in campo-Giallorossi”, si è discusso inoltre delle scelte effettuate da Mignani durante l’ultima partita, con particolare riferimento alla sostituzione dello stesso Iemmello quando mancava circa mezz’ora al termine dell’incontro.

Il conduttore Maurizio Insardà e l’ex calciatore Fabio Di Sole hanno espresso alcune perplessità sulla decisione, riconoscendo comunque la libertà dell’allenatore di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

«I responsabili siamo noi giocatori, io davanti a tutti»

Il passaggio più significativo dell’intervento riguarda l’assunzione di responsabilità da parte del capitano.

Iemmello ha ribadito che spetta soprattutto ai calciatori trovare le risposte necessarie sul terreno di gioco.

«I responsabili siamo noi giocatori, io davanti a tutti. Ci siamo sempre allenati bene, sono cose reali. Non abbiamo tanto tempo e dobbiamo capire subito cosa vuole il mister. Abbiamo tutte le carte in regola per rimetterci in carreggiata».

Un messaggio con il quale l’attaccante ha provato a ricompattare l’ambiente, sottolineando la necessità di ritrovare rapidamente fiducia e risultati.

Alla ripresa il Catanzaro affronta il Palermo capolista

Le parole pronunciate da Iemmello durante “11 in campo-Giallorossi” arrivano alla vigilia di una fase importante della stagione.

Dopo la sosta per le nazionali, il Catanzaro dovrà infatti affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica con 27 punti e ancora imbattuto dopo undici giornate.

Una sfida impegnativa per la formazione di Mignani, chiamata a interrompere il momento negativo contro una squadra che ha conquistato otto vittorie e tre pareggi.

Il confronto con i rosanero rappresenterà un banco di prova importante per verificare la reazione del Catanzaro.

Iemmello ha indicato la strada da seguire: assumersi le proprie responsabilità, comprendere rapidamente le richieste del nuovo allenatore e ritrovare fiducia attraverso il lavoro quotidiano.