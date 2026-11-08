Virtus Entella-Modena 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Il Modena espugna il campo della Virtus Entella e conquista tre punti importanti nell’11ª giornata del campionato di Serie B. I canarini si impongono con il risultato di 2-0, grazie a una partenza fulminante e alla straordinaria prestazione di Montevago, autore di una doppietta nei primi dieci minuti di gioco.

L’attaccante gialloblù sblocca il risultato al 6′, per poi trovare nuovamente la via della rete appena quattro minuti più tardi, al 10′. Un uno-due micidiale che indirizza subito la gara e mette in salita il pomeriggio della formazione ligure. La Virtus Entella prova a reagire, ma il Modena gestisce il doppio vantaggio e porta a casa l’intera posta in palio. Di seguito gli highlights del match:


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