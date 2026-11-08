Juve Stabia-Arezzo 1-0: Sibilli colpisce subito, Vukovic salva il risultato. Gli highlights del match
La Juve Stabia conquista tre punti preziosi nell’undicesima giornata di Serie B, superando 1-0 l’Arezzo grazie a una rete di Sibilli dopo appena un minuto di gioco. Al termine di una sfida combattuta, i campani festeggiano una vittoria sofferta contro un avversario che avrebbe meritato almeno il pareggio.
La gara si sblocca immediatamente: Douglas serve Sibilli, che si inserisce nella difesa toscana, supera Renzi e Coppolaro e batte Nunziante con un preciso sinistro. L’Arezzo reagisce con Cerri, che spreca due buone occasioni nel primo tempo.
Nella ripresa gli ospiti aumentano la pressione e sfiorano il pareggio con Tavernelli, fermato da uno straordinario intervento di Vukovic con l’aiuto del palo. La Juve Stabia risponde con un colpo di tacco di Douglas che si stampa sul legno.
Nel finale l’Arezzo tenta il tutto per tutto: Pattarello crea pericoli, mentre Vukovic si supera ancora su una conclusione di Renzi, deviata da Karic, salvando il risultato.
Finisce 1-0 per la formazione di Pietro De Giorgio, che trova il successo grazie al lampo iniziale di Sibilli e alle parate decisive del proprio portiere.
Highlights Juve Stabia-Arezzo 1-0: il gol di Sibilli, il palo di Douglas e le grandi parate di Vukovic.