Serie B, Mantova e Verona si dividono la posta: al Martelli finisce 0-0. La classifica aggiornata
Termina a reti inviolate la sfida di Serie B tra Mantova e Verona. Al termine di una gara equilibrata, le due squadre si dividono la posta in palio.
Nel primo tempo è il Verona a mostrarsi maggiormente propositivo, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. La più pericolosa arriva al 21’, quando Frese, servito da Livramento, trova la pronta opposizione di Tomasevic. Anche Harroui, al 25’, non riesce a sfruttare un errore in impostazione dei padroni di casa.
Nella ripresa il ritmo aumenta e il Mantova prova a reagire. Al 49’ Vlahovic impegna la difesa avversaria con una conclusione dal limite, deviata in corner. Il Verona risponde al 56’ con Harroui, fermato da un grande intervento di Bardi, protagonista anche pochi minuti dopo su Mosquera.
Nel finale il risultato non cambia. Un pareggio che lascia entrambe le squadre a secco di gol, al termine di una partita combattuta ma con poche occasioni realmente decisive.
CLASSIFICA SERIE B – 11ª GIORNATA
Palermo 27
Ascoli 20
Modena 20
Mantova 19
Pisa 16
Verona 16
Südtirol 15
Benevento 15
Avellino 15
Cesena 15
Padova 15
Juve Stabia 12
Cremonese 12
Arezzo 11
Entella 10
Carrarese 10
L.R. Vicenza 9
Empoli 9
Sampdoria 8
Catanzaro 6