Serie B, Mantova e Verona si dividono la posta: al Martelli finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Termina a reti inviolate la sfida di Serie B tra Mantova e Verona. Al termine di una gara equilibrata, le due squadre si dividono la posta in palio.

Nel primo tempo è il Verona a mostrarsi maggiormente propositivo, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. La più pericolosa arriva al 21’, quando Frese, servito da Livramento, trova la pronta opposizione di Tomasevic. Anche Harroui, al 25’, non riesce a sfruttare un errore in impostazione dei padroni di casa.


Nella ripresa il ritmo aumenta e il Mantova prova a reagire. Al 49’ Vlahovic impegna la difesa avversaria con una conclusione dal limite, deviata in corner. Il Verona risponde al 56’ con Harroui, fermato da un grande intervento di Bardi, protagonista anche pochi minuti dopo su Mosquera.

Nel finale il risultato non cambia. Un pareggio che lascia entrambe le squadre a secco di gol, al termine di una partita combattuta ma con poche occasioni realmente decisive.

 

CLASSIFICA SERIE B – 11ª GIORNATA

Palermo 27

Ascoli 20

Modena 20

Mantova 19

Pisa 16

Verona 16

Südtirol 15

Benevento 15

Avellino 15

Cesena 15

Padova 15

Juve Stabia 12

Cremonese 12

Arezzo 11

Entella 10

Carrarese 10

L.R. Vicenza 9

Empoli 9

Sampdoria 8

Catanzaro 6

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