Pisa-Sudtirol 2-2, Possanzini: «Pareggio importante contro una squadra forte. Rigore su Rao? Non sarebbe stato scandaloso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
possanzini

Il tecnico del Südtirol Davide Possanzini commenta il pareggio per 2-2 conquistato sul campo del Pisa. Soddisfazione per la prestazione dei suoi, trascinati dalla doppietta di Aljosa Vasic, centrocampista di proprietà del Palermo. Spazio anche agli elogi per Molina e Marras e all’episodio del possibile rigore su Rao.

Il Südtirol conquista un punto prezioso all’Arena Garibaldi, pareggiando 2-2 contro il Pisa nell’undicesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida combattuta, nella quale la formazione altoatesina è riuscita a recuperare per due volte lo svantaggio grazie alla doppietta di Aljosa Vasic, calciatore di proprietà del Palermo.


Al termine dell’incontro, l’allenatore Davide Possanzini è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per la prova dei suoi giocatori e sottolineando la difficoltà di affrontare una formazione competitiva come quella nerazzurra.

Il tecnico ha inoltre elogiato alcuni singoli, soffermandosi sulla crescita della squadra e sull’episodio arbitrale relativo a un possibile calcio di rigore su Rao.

POSSANZINI SUL PAREGGIO: «ABBIAMO GIOCATO SENZA SNATURARCI»

«Sono contento di questo pareggio, il Pisa è una squadra forte, ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Abbiamo giocato senza snaturarci, una partita gagliarda, giocata contro una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento».

LA CRESCITA DEL SÜDTIROL E L’ELOGIO A MOLINA

«Siamo stati bravi e fortunati in diversi frangenti della partita. Molina ha personalità, secondo me è una mezzala a cui piace stare dentro al campo. È stato bravo anche in occasione del pareggio. Abbiamo una rosa giovane e forte, ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo lavorare tanto».

POSSANZINI SU MARRAS: «DA PULCINO BAGNATO A PAVONE»

«Marras è un giocatore fortissimo, l’ho visto arrivare come un pulcino bagnato ed è diventato un pavone. È un giocatore che porterei sempre con me».

IL POSSIBILE RIGORE SU RAO: «NON SAREBBE STATO SCANDALOSO»

«Il rigore su Rao? Non l’ho rivisto sono sincero, se l’arbitro l’avesse dato, non sarebbe stato scandaloso. Però mi sono ripromesso di non commentare gli episodi e di parlare di arbitri».

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