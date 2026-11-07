Serie B, 11ª giornata: il Cesena vince nel finale, Juve Stabia ok. Vasic fa doppietta e regala il pari al Sudtirol contro il Pisa. Risultati e classifica aggiornata

Si chiudono le quattro gare del sabato pomeriggio dell’undicesima giornata di Serie B. Il Cesena supera il Catanzaro nel finale, la Juve Stabia batte l’Arezzo, mentre Padova-Empoli e Pisa-Südtirol terminano in parità. Protagonista Aljosa Vasic, centrocampista di proprietà del Palermo, autore di una doppietta prima dell’espulsione.

Si sono concluse le quattro sfide delle ore 15:00 dell’undicesima giornata del campionato di Serie BKT. Un pomeriggio ricco di emozioni, con due vittorie di misura e altrettanti pareggi. A prendersi la scena è soprattutto Aljosa Vasic, calciatore di proprietà del Palermo attualmente in prestito al Südtirol, decisivo con una doppietta nel 2-2 contro il Pisa.





Il Palermo di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio contro l’Ascoli nell’anticipo del venerdì, resta al comando della classifica con 27 punti, mantenendo il primato in attesa delle altre gare del turno.

PISA-SÜDTIROL 2-2: DOPPIETTA DI VASIC, POI L’ESPULSIONE

Partita ricca di colpi di scena tra Pisa e Südtirol. I padroni di casa passano in vantaggio al 26′ con Tramoni, ma al 33′ arriva la risposta di Aljosa Vasic, che firma il suo primo gol in Serie B.

Nella ripresa il Pisa torna avanti grazie alla rete di Leris al 73′, ma appena tre minuti più tardi è ancora Vasic a trovare la via del gol, realizzando la doppietta personale e fissando il risultato sul 2-2.

Un pomeriggio da protagonista assoluto per il centrocampista di proprietà del Palermo, che con due reti permette al Südtirol di conquistare un punto prezioso. Nel finale, però, arriva anche la nota negativa: all’89’ Vasic viene espulso per un brutto fallo, chiudendo anticipatamente una partita caratterizzata da emozioni contrastanti.

CESENA-CATANZARO 1-0: GALLI DECIDE NEL FINALE

Il Cesena conquista tre punti importanti superando il Catanzaro per 1-0. Dopo una gara rimasta a lungo in equilibrio, a decidere l’incontro è la rete di Galli all’83’, che regala il successo alla formazione romagnola.

Una vittoria che consente al Cesena di salire a quota 15 punti, mentre il Catanzaro resta fermo a 7.

JUVE STABIA-AREZZO 1-0: DECIDE SIBILLI DOPO DUE MINUTI

Successo casalingo anche per la Juve Stabia, che supera l’Arezzo grazie a un gol realizzato dopo appena due minuti di gioco.

A firmare la rete decisiva è Sibilli, che porta subito avanti le Vespe. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio, consentendo ai campani di conquistare tre punti e salire a quota 12 in classifica.

PADOVA-EMPOLI 2-2: QUATTRO GOL E UN PUNTO A TESTA

Termina in parità la sfida tra Padova ed Empoli. Ad aprire le marcature è Artistico al 14′, seguito dal gol di Ceesay al 30′ e dalla rete di Pastina al 36′.

Nella ripresa, al 64′, arriva anche il gol di Di Stefano, che completa il quadro delle marcature e fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

SERIE B, TUTTI I RISULTATI DELL’11ª GIORNATA

Venerdì 6 novembre

Ascoli-Palermo 1-1

Sabato 7 novembre

Cesena-Catanzaro 1-0 (83′ Galli)

(83′ Galli) Juve Stabia-Arezzo 1-0 (2′ Sibilli)

(2′ Sibilli) Padova-Empoli 2-2 (14′ Artistico, 30′ Ceesay, 36′ Pastina, 64′ Di Stefano)

(14′ Artistico, 30′ Ceesay, 36′ Pastina, 64′ Di Stefano) Pisa-Südtirol 2-2 (26′ Tramoni, 33′ e 76′ Vasic, 73′ Leris)

(26′ Tramoni, 33′ e 76′ Vasic, 73′ Leris) Ore 17:15 – Mantova-Hellas Verona

Ore 19:30 – Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 – Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 – Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 – Vicenza-Cremonese

SERIE B, CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO LE GARE DELLE 15:00

Il Palermo mantiene la vetta con 27 punti. Alle spalle dei rosanero restano Ascoli e Modena, entrambe a quota 20, mentre il Cesena guadagna terreno grazie al successo contro il Catanzaro. Il Südtirol sale a 16 punti grazie alla doppietta di Vasic, mentre il Padova raggiunge quota 17.