Verso Vicenza-Cremonese, Gallo: «Ripartiamo con fiducia»

Il tecnico biancorosso analizza la sfida contro la Cremonese, facendo il punto sugli infortunati e sulle possibili scelte di formazione. Spazio anche alle difficoltà offensive, alla situazione di Moncini e al confronto con le altre neopromosse.

Il Vicenza si prepara alla sfida contro la Cremonese con l’obiettivo di tornare a conquistare punti dopo due prestazioni positive sul piano del gioco, ma non accompagnate dai risultati sperati. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore Fabio Gallo è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni della squadra, sulle assenze e sulle possibili soluzioni tattiche.





Tra le novità principali figurano l’infortunio di Mattia Valoti e la conferma della presenza di Rauti dal primo minuto. Il tecnico ha inoltre chiarito la situazione di Moncini, spiegando le ragioni del suo ridotto impiego.

GALLO SULLA CREMONESE: «SARÀ UNO SCOGLIO DIFFICILE»

«Veniamo da due prestazioni in cui la squadra ha interpretato bene la partita, giocavamo con prima e terza e dovevamo mettere in preventivo di non portare a casa punti anche se le prestazioni ci hanno fatto pensare di poterlo fare. Ora giochiamo con una squadra retrocessa che ha acquistato giocatori molto bravi, sarà uno scoglio difficile ma dobbiamo cercare di portare a casa il risultato con caparbietà».

LE RIPARTENZE E LA CONCRETEZZA OFFENSIVA

«Sì è un fattore, o anche in situazioni in cui la stoccata poteva essere migliore ed è un fatto da migliorare anche perché ci sono partite in cui si può produrre meno ma affrontiamo tutto con fiducia e dedizione».

GLI INFORTUNATI: VALOTI E PELLIZZARI

«Pellizzari oltre a Valoti distorsione alla caviglia».

IL CAMBIO DI MODULO DOPO L’INFORTUNIO DI VALOTI

«Con l’infortunio di Mattia farò altre scelte poi nessuno deve imitare nessuno e ognuno deve giocare secondo le sue caratteristiche».

COSA PUÒ FARE IL VICENZA CONTRO LA CREMONESE

«La voglia di far risultato».

LA GESTIONE DELLE SCONFITTE E DELLA TITOLARITÀ

«Il Vicenza negli ultimi anni ha vinto l’80% delle partite, diventa non semplice la gestione della sconfitta e della titolarità, fare l’allenatore non è semplice per queste cose».

LA FORMAZIONE: RAUTI TITOLARE

«Gioca Rauti, non dico altro».

LE DIFFICOLTÀ RISPETTO ALLE ALTRE NEOPROMOSSE

«Non lo so, non ho neanche studiato il loro calendario, abbiamo fatto punti con quelle del nostro livello, non ho una spiegazione».

LA CLASSIFICA: «DOBBIAMO GUARDARE CON FIDUCIA»

«Ci sono due punti di differenza e la classifica è talmente corta, dobbiamo guardare con fiducia e spirito partendo dalla Cremonese».

MONCINI E LO SCARSO IMPIEGO

«Gabriele sta lavorando bene, è assolutamente dentro i miei pensieri e sono assolutamente convinto che ci darà una mano ma al momento la richiesta fatta agli attaccanti è diversa rispetto alle sue caratteristiche».

IL RICORDO DI STÜCKLER

«Aveva manifestato la voglia di stare con noi ma era in prestito secco, lo ricordiamo con affetto».

Il Vicenza si avvicina dunque alla sfida contro la Cremonese con alcune assenze importanti, ma con la volontà di dare continuità alle prestazioni delle ultime settimane. Gallo punta sulla determinazione del gruppo e sulla capacità di sfruttare meglio le occasioni offensive per ottenere un risultato positivo.