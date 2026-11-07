Palermo, Niccolò Pierozzi ironizza sull’infortunio condiviso con il fratello Edoardo: «Poteva pure piovere…»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Un infortunio accomuna Nicolò Pierozzi ed Edoardo, fratelli e calciatori rispettivamente del Palermo e del Benevento. Entrambi sono finiti sotto i ferri, con il terzino rosanero alle prese con un problema alla spalla e il fratello con un infortunio alla gamba.

A raccontare la particolare situazione è stato proprio Nicolò Pierozzi, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha condiviso uno scatto insieme al fratello. Nella foto i due sono immortalati uno con le stampelle l’altro con l’imbragatura alla spalla, sorridenti nonostante il momento complicato.


Il calciatore del Palermo ha accompagnato l’immagine con una frase ironica: «Poteva pure piovere…», richiamando la celebre espressione «poteva andare peggio, poteva anche piovere».

Un modo per sdrammatizzare e affrontare con il sorriso una situazione che, almeno per questa volta, ha accomunato i due fratelli anche fuori dal campo.

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