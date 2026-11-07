Tuttosport: “Stop Palermo. Lo ferma l’ex Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Una serata speciale per l’Ascoli, che celebra il proprio 128° anniversario fermando sull’1-1 la capolista Palermo. Allo stadio Del Duca, davanti a quasi 15 mila spettatori, i bianconeri di Francesco Tomei disputano una partita di grande intensità, passando in vantaggio con l’ex Matteo Brunori. Nella ripresa, però, Filippo Ranocchia ristabilisce l’equilibrio, consentendo alla formazione di Filippo Inzaghi di mantenere l’imbattibilità stagionale.

A raccontare la sfida è Angelo Camaiani sulle colonne di Tuttosport, che sottolinea la cornice di pubblico e l’atmosfera particolare della serata, caratterizzata anche dalla maglia celebrativa indossata dai padroni di casa.


Ascoli-Palermo, festa al Del Duca per i 128 anni del club

Come evidenzia Angelo Camaiani su Tuttosport, l’Ascoli ha festeggiato il proprio 128° compleanno con una divisa speciale realizzata da Hummel ed Ezeta.

Sugli spalti erano presenti 14.866 spettatori, con i settori riservati ai sostenitori bianconeri esauriti, 10.043 abbonati e 480 tifosi del Palermo nel settore ospiti.

Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del calciatore spagnolo Jesus de Miguel Alameda.

Sul terreno di gioco, entrambi gli allenatori hanno scelto il 4-2-3-1. Tomei ha schierato Brunori come riferimento offensivo, sostenuto da Silipo, Acampora e D’Uffizi, mentre Inzaghi ha affidato a Pohjanpalo il compito di guidare l’attacco rosanero.

Brunori segna contro il Palermo e non esulta

La partita si accende immediatamente. Dopo un tentativo di Estevez controllato da Vitale, l’Ascoli trova la rete già al secondo minuto con Brunori, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

I padroni di casa continuano a spingere, sfruttando soprattutto la velocità di Guiebre sulla fascia sinistra. Venuti sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina vicino al palo.

Il gol arriva intorno al 20′, quando Guiebre serve un preciso pallone rasoterra al centro dell’area e Brunori lo accompagna in rete.

Per l’ex capitano del Palermo si tratta della seconda rete in campionato con la maglia bianconera. L’attaccante sceglie di non esultare, rispettando il proprio passato rosanero.

Secondo la ricostruzione di Tuttosport firmata da Angelo Camaiani, l’Ascoli continua a giocare con personalità anche dopo il vantaggio, mettendo in difficoltà la capolista attraverso il possesso palla e la pressione offensiva.

A evitare il raddoppio è Perin, protagonista di un grande intervento sulla conclusione mancina di Silipo.

Ranocchia entra e pareggia: il Palermo reagisce

All’intervallo Inzaghi decide di inserire Ranocchia, cercando di dare maggiore qualità e dinamismo al centrocampo.

La ripresa si apre con un’occasione per l’Ascoli, ma D’Uffizi non riesce a sfruttare un pallone pericoloso creato da Silipo.

Superato il momento di difficoltà, il Palermo cresce e al 55′ trova il pareggio. Cassandro serve in verticale Ranocchia, che si inserisce in area e batte Vitale con un diagonale preciso.

La rete restituisce fiducia ai rosanero, mentre Tomei prova a cambiare l’inerzia della partita attraverso le sostituzioni.

Nel finale Brunori conclude alto su suggerimento di Perciun, mentre Bolsius impegna Perin con un tiro dopo una buona iniziativa personale. Dall’altra parte Gabrielloni cerca senza successo la deviazione vincente di testa.

Palermo sempre primo, Ascoli secondo con il Modena

Come sottolinea Angelo Camaiani su Tuttosport, il pareggio conclude una sfida intensa e combattuta, nella quale l’Ascoli ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la prima della classe, mentre il Palermo ha confermato la propria capacità di reagire alle situazioni di svantaggio.

Con questo risultato, i bianconeri salgono a quota 20 punti, raggiungendo momentaneamente il Modena al secondo posto.

Il Palermo, invece, consolida il primato con 27 punti e arriva alla sosta mantenendo l’imbattibilità dopo undici giornate di campionato.

Un risultato che conferma la solidità della formazione di Inzaghi, capace di conquistare un punto importante anche in una serata particolarmente complicata.

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