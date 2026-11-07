Corriere dello Sport: “Ascoli-Palermo, le pagelle: Ranocchia e Brunori da 7, Guiebre il migliore in campo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
ebe37b22-7498-4613-9006-ef48554e8ec0

Il pareggio per 1-1 tra Ascoli e Palermo trova spazio anche nelle pagelle del Corriere dello Sport, che premia i protagonisti della sfida disputata allo stadio Del Duca. Tra i rosanero spicca Filippo Ranocchia, autore del gol del pareggio, mentre tra i bianconeri il voto più alto va a Guiebre.

Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, il migliore in campo è proprio l’esterno dell’Ascoli, premiato con un 7,5 per la sua prestazione. Voto 7 anche per Matteo Brunori, autore della rete del vantaggio contro la sua ex squadra, e per il tecnico Francesco Tomei.


Palermo, Ranocchia il migliore. Insufficienti Vavassori ed Estevez

In casa rosanero, il Corriere dello Sport assegna il voto più alto a Filippo Ranocchia, che conquista un 7 dopo essere entrato all’intervallo al posto di Vavassori. Il centrocampista cambia il volto della partita e realizza il gol che consente alla formazione di Inzaghi di mantenere l’imbattibilità.

Buone valutazioni anche per Perin e Cassandro, entrambi da 6,5. Sufficienza per Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Hernani, Johnsen, Mazzitelli e Gomes.

Le note negative riguardano soprattutto Vavassori, fermo al 5, ed Estevez, valutato 5,5. Stesso voto per Pohjanpalo, ancora senza il guizzo decisivo sotto porta.

Il quotidiano premia inoltre Filippo Inzaghi con un 7, riconoscendo il valore della reazione della sua squadra nella ripresa.

Le pagelle complete del Corriere dello Sport

ASCOLI (4-2-3-1)

Vitale 6,5; Venuti 6,5, Curado 6, Rizzo 6, Guiebre 7,5; Milanese 6 (16′ st Perciun 5,5), Corradini 6,5; Silipo 6,5 (16′ st De Pieri 6), Acampora 7 (26′ pt Bolsius 5,5), D’Uffizi 5,5 (30′ st Chakir sv); Brunori 7 (30′ st Gori sv).

Allenatore: Tomei 7.

PALERMO (4-2-3-1)

Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 6, Ceccaroni 6, Augello 6; Estevez 5,5 (33′ st Magnani sv), Segre 6 (18′ st Mazzitelli 6); Vavassori 5 (1′ st Ranocchia 7), Hernani 6 (18′ st Gomes 6), Johnsen 6; Pohjanpalo 5,5 (27′ st Gabrielloni sv).

Allenatore: Inzaghi 7.

Altre notizie

Screenshot 2026-11-07 120301

Ascoli-Palermo, Ranocchia: «Nel secondo tempo abbiamo dominato. Non ci accontentiamo mai di un pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
4c2ddc50-d776-426b-bbfc-aa0bc8b31e0f

Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 092441

Corriere Adriatico: “Ascoli, prova superata”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
249c3683-a231-4e56-a61c-1da3e1aacc45

Tuttosport: “Stop Palermo. Lo ferma l’ex Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (111) inzaghi d'angelo caminotti

Gazzetta dello Sport: “Palermo di ferro. Ascoli, che spettacolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (67) vavassori

Repubblica: “Ascoli-Palermo, le pagelle: Johnsen e Cassandro i migliori, Ranocchia decisivo. Male Vavassori”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
ca7891df-3530-40cf-9c22-bd045a4c6c10

Repubblica Palermo: “Rosanero stanchi e imbrigliati dall’Ascoli, Ranocchia evita la sconfitta”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
primavera palermo

Palermo Primavera, scontro diretto ad Avellino per restare nelle zone alte

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo carrarese 2-1 (23) perin

Giornale di Sicilia: “Ranocchia decisivo, Perin da Champions. Le pagelle di Ascoli-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo carrarese 2-1 (7) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, ancora una rimonta. Ad Ascoli un punto che pesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Brunori spaventa il Palermo, ma non lo batte

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
e076087b-838b-48eb-bbc4-bcf95d20bc16

Corriere dello Sport: “Battaglia vera al “Del Duca”. Ma la capolista non si batte”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-07 120301

Ascoli-Palermo, Ranocchia: «Nel secondo tempo abbiamo dominato. Non ci accontentiamo mai di un pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
4c2ddc50-d776-426b-bbfc-aa0bc8b31e0f

Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 092441

Corriere Adriatico: “Ascoli, prova superata”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
249c3683-a231-4e56-a61c-1da3e1aacc45

Tuttosport: “Stop Palermo. Lo ferma l’ex Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (111) inzaghi d'angelo caminotti

Gazzetta dello Sport: “Palermo di ferro. Ascoli, che spettacolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026