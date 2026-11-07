Corriere dello Sport: “Ascoli-Palermo, le pagelle: Ranocchia e Brunori da 7, Guiebre il migliore in campo”
Il pareggio per 1-1 tra Ascoli e Palermo trova spazio anche nelle pagelle del Corriere dello Sport, che premia i protagonisti della sfida disputata allo stadio Del Duca. Tra i rosanero spicca Filippo Ranocchia, autore del gol del pareggio, mentre tra i bianconeri il voto più alto va a Guiebre.
Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, il migliore in campo è proprio l’esterno dell’Ascoli, premiato con un 7,5 per la sua prestazione. Voto 7 anche per Matteo Brunori, autore della rete del vantaggio contro la sua ex squadra, e per il tecnico Francesco Tomei.
Palermo, Ranocchia il migliore. Insufficienti Vavassori ed Estevez
In casa rosanero, il Corriere dello Sport assegna il voto più alto a Filippo Ranocchia, che conquista un 7 dopo essere entrato all’intervallo al posto di Vavassori. Il centrocampista cambia il volto della partita e realizza il gol che consente alla formazione di Inzaghi di mantenere l’imbattibilità.
Buone valutazioni anche per Perin e Cassandro, entrambi da 6,5. Sufficienza per Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Hernani, Johnsen, Mazzitelli e Gomes.
Le note negative riguardano soprattutto Vavassori, fermo al 5, ed Estevez, valutato 5,5. Stesso voto per Pohjanpalo, ancora senza il guizzo decisivo sotto porta.
Il quotidiano premia inoltre Filippo Inzaghi con un 7, riconoscendo il valore della reazione della sua squadra nella ripresa.
Le pagelle complete del Corriere dello Sport
ASCOLI (4-2-3-1)
Vitale 6,5; Venuti 6,5, Curado 6, Rizzo 6, Guiebre 7,5; Milanese 6 (16′ st Perciun 5,5), Corradini 6,5; Silipo 6,5 (16′ st De Pieri 6), Acampora 7 (26′ pt Bolsius 5,5), D’Uffizi 5,5 (30′ st Chakir sv); Brunori 7 (30′ st Gori sv).
Allenatore: Tomei 7.
PALERMO (4-2-3-1)
Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 6, Ceccaroni 6, Augello 6; Estevez 5,5 (33′ st Magnani sv), Segre 6 (18′ st Mazzitelli 6); Vavassori 5 (1′ st Ranocchia 7), Hernani 6 (18′ st Gomes 6), Johnsen 6; Pohjanpalo 5,5 (27′ st Gabrielloni sv).
Allenatore: Inzaghi 7.