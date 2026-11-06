Ascoli-Palermo, Osti: «Speriamo che l’aquila voli più in alto del picchio. Inzaghi? Settimana complicata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
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Nel prepartita di Ascoli-Palermo, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie B, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’importanza della sfida del Del Duca e sulle condizioni di Filippo Inzaghi, reduce da una settimana complicata a causa di una tonsillite.

«Sarà importantissimo chiudere bene prima della sosta. Sarà una partita difficilissima. Speriamo che l’aquila possa volare più in alto del picchio».


Il dirigente rosanero ha poi parlato delle condizioni dell’allenatore, che ha deciso di essere presente in panchina nonostante i problemi di salute degli ultimi giorni.

«Inzaghi ha avuto una settimana complicata, con una tonsillite accompagnata da febbre. Nonostante questo, è voluto essere in panchina. Speriamo che la squadra possa fare una grande partita anche per lui».

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