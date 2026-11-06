Ascoli-Palermo 1-1: Brunori punge, Ranocchia risponde. Rosanero imbattuti e a +7 sul Modena
Al “Del Duca” termina in parità la sfida tra Palermo e Ascoli. Un incontro equilibrato, con entrambe le squadre che hanno provato a portare a casa la vittoria, ma che devono accontentarsi di un punto a testa. Primo tempo sofferto per gli uomini di Inzaghi, che al 20’ subiscono il gol dell’ex Matteo Brunori. Nella ripresa i rosanero reagiscono e al 63’ agguantano il pari: Cassandro trova l’imbucata per Ranocchia, che con un tiro a incrociare di destro batte Vitale. Un pareggio che permette al Palermo di confermare la propria imbattibilità stagionale, mantenendo momentaneamente il vantaggio di 7 lunghezze dalla terza posizione in classifica. La capolista sale a quota 27 punti in classifica, con la sosta che sarà utile per recuperare uomini ed energie. Di seguito, la cronaca del match:
SECONDO TEMPO
90+3′ – L’arbitro fischia, termina il match.
90′ – Saranno 3 i minuti di recupero.
89′ – Gabrielloni serve di testa Johnsen, che di destro prova il tiro a giro: imprecisa la sua conclusione, che termina fuori alla sinistra di Vitale.
88′ – Bolsius disorienta sulla fasci destra Cassandro e va al cross: chiude Magnani che manda in corner.
85′ – Calcio di punizione in zona pericolosa per il Palermo: alla battuta va Mazzitelli che centra in pieno la barriera.
83′ – Gueibre parte in contropiede e si fa 40 metri palla al piede: ottimo l’intervento di Magnani, che ferma l’avanzata dell’esterno bianconero.
78′ – Bolsius punta Peda, si porta la palla sul destro e prova la conclusione da fuori area: facile parata per Perin, che blocca la sfera.
78′- Cambio Palermo: fuori Estevez, dentro Magnani.
75′ – Cambi Ascoli: fuori Brunori e D’Uffizi, dentro Gori e Chakir.
75′ – Estevez stende Brunori per evitare il contropiede dell’Ascoli: prima ammonizione del match per il centrocampista rosanero.
73′ – Cross di Mazzitelli che viene allontanato: la sfera termina sui piedi di Estevez, che prova una conclusione ma non centra lo specchio della porta.
72′ – Cambio Palermo: fuori Pohjanpalo, dentro Gabrielloni.
68′ – Ascoli in avanti. Guiebre avanza sulla sinistra e va al cross. Corradini aggancia dentro l’area di rigore e serve a rimorchio Brunori: l’italo-brasiliano prova la conclusione che termina in curva.
65′ – Cross al centro di Augello alla ricerca di Gomes: attento Curado che intercetta e allontana.
63′ – Cambi Palermo: fuori Segre e Hernani, dentro Mazzitelli e Gomes.
62′ – Cambi Ascoli: fuori Silipo e Milanese, dentro De Pieri e Perciun.
60′ – Avanti il Palermo con Augello, che serve J0hnsen sulla fascia: l’esterno rosanero cerca Hernani a rimorchio, attento Venuti che intercetta e allontana il pericolo.
55′ – Gooooool Palermo!!!! Cassandro trova l’imbucata per Ranocchia, che con un destro incrociato di prima intenzione batte Vitale e firma il pari.
55′ – Palermo ancora pericoloso. Johnsen avanza sulla sinistra e serve Hernani a rimorchio: il brasiliano prova il tiro di precisione, ma la sua conclusione termina alta.
51′ – Risponde l’Ascoli. Cross di Silipo, che trova sul secondo palo D’Uffizi: il numero 15 bianconero non riesce però a trovare da pochi passi l’incornata vincente.
50′ – Palermo vicino alla rete del pareggio. Cross di Cassandro, con Vitale che respinge. La sfera termina sui piedi di Hernani che prova la conclusione: ottimo riflesso del portiere avversario, che torna tra i pali ed evita il gol.
48′ – Passaggio in profondità di Estevez per Ceccaroni, che avanza e serve al centro Pohjanpalo: il centravanti rosanero prova la conclusione ma viene murato da Rizzo.
46′ – Cambio Palermo: dentro Ranocchia, fuori Vavassori.
46′- Inizia la seconda metà di gioco.
PRIMO TEMPO
45+3′- L’arbitro fischia, termina la prima frazione di gioco.
45+2′ – Avanza D’Uffizi sulla destra e prova il cross: Ceccaroni chiude e manda in angolo.
45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.
44′ – Possibile contropiede sprecato dall’Ascoli, con un lancio lungo di Bolsius impreciso che termina fuori.
42′ – Avanza sulla fascia destra Silipo, che punta Augello e prova il cross: attento Ceccaroni a chiudere di testa ed allontanare il pericolo.
40′ – Ancora Palermo in avanti. Cross dalla sinistra di Cassandro per Segre, che viene però intercettato dalla difesa avversaria.
36′ – Dalla bandierina va Augello, che mette in mezzo. La sfera arriva al limite dell’area dalla parti di Segre, che non riesce a trovare la giusta coordinazione per la conclusione al volo: tiro che termina in curva.
35′ – Il Palermo continua a spingere sulla fascia sinistra, con un cross di Augello deviato in corner.
33′ – Altra conclusione da fuori area provata da Johnsen: tiro che termina alto sopra la traversa.
30′ – Ascoli vicina al raddoppio. Venuti vince un contrasto e serve Silipo sulla destra, che avanza e prova la conclusione rientrando sul mancino: grandissima parata di Perin, che si allunga e gli nega la gioia del gol.
28′ – Ancora Palermo pericoloso con Johnsen, che converge verso il centro e prova una conclusione a giro da fuori area murata dalla difesa avversaria.
27′ – Azione personale sulla sinistra di Johnsen, che salta un uomo e serve al centro Pohjanpalo: il centravanti rosanero in spaccata trova la sfera ma non centra lo specchio della porta.
26′ – Cambio per l’Ascoli: fuori Acampora, dentro Bolsius.
24′ – Prova a reagire il Palermo. Cross dalla sinistra di Augello per Pohjanpalo, che di testa indirizza verso la porta ma non riesce a dare abbastanza potenza al pallone.
22′- Problemi fisici per Acampora, che resta accasciato pere terra.
20′ – Gol Ascoli!! Palla persa sulla trequarti da Vavassori, filtrante di Acampora per Guiebre, che serve sul secondo palo Brunori: il centravanti italo-brasiliano non sbaglia da pochi passi, mandando in vantaggio i bianconeri.
15′ – Grandissima occasione per l’Ascoli. Cross dalla sinistra di Acampora, che trova Venuti all’interno dell’area: il numero 5 bianconero impatta bene di testa, con la sfera che sfiora il palo alla destra di Perin.
13′ – Esce bene dal pressing l’Ascoli. Palla sulla sinistra per Guiebre che punta Cassandro: bravo il terzino rosanero a recuperare la sfera.
11′ – Silipo manda in profondità per Brunori: attento Ceccaroni a chiudere e mandare in calcio d’angolo.
10′ – Calcio d’angolo per il Palermo. Dalla bandierina va Estevez: allontana la difesa bianconera
8′ – Ascoli vicina al gol con Guiebre, che punta Cassandro e prova la conclusione pericolosa, con la sfera che termina sull’esterno della rete.
6′ – Contropiede dell’Ascoli, con Rizzo che prova una conclusione a giro murata da Peda.
3′ – Fitta trama offensiva dell’Ascoli, che riesce a trovare la via del gol con Brunori: rete annullata dal direttore di gara per posizione di fuorigioco.
2′ – Subito in avanti il Palermo. Recupera palla sulla trequarti Estevez, che prova la conclusione dalla distanze: troppo debole però il suo tiro, facilmente parato da Vitale.
1′- L’arbitro fischia, inizia il match!
IL TABELLINO
ASCOLI: 1 Vitale, 5 Venuti, 7 Silipo, 8 Corradini, 13 Acampora (dal 26′ Bolsius), 15 D’Uffizi, 19 Guiebre, 30 Curado (C), 33 Rizzo, 62 Milanese, 99 Brunori.
A disposizione: 45 Crespi, 3 Nicoletti, 9 Chakir, 11 Perciun, 14 Oliveri, 18 Lo Scalzo, 21 De Pieri, 27 Ricci, 32 Gattoni, 35 Gori.
Allenatore: Tomei.
PALERMO: 1 Perin, 3 Augello, 8 Segre (C) (dal 63′ Mazzitelli), 9 Vavassori (dal 45′ Ranocchia), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo (dal 62′ Gabrielloni), 23 Hernani (dal 63′ Gomes), 24 Estevez, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Rapuano (Rimini).
Primo assistente: Rossi (La Spezia).
Secondo assistente: Bercigli (Firenze).
Quarto ufficiale: Turrini (Firenze).
VAR: Volpi (Arezzo).
AVAR: Fourneau (Roma 1).
MARCATORI: 20′ Brunori; 55′ Ranocchia
AMMONITI: Estevez