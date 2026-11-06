Ascoli-Palermo 1-1: Brunori punge, Ranocchia risponde. Rosanero imbattuti e a +7 sul Modena

Al “Del Duca” termina in parità la sfida tra Palermo e Ascoli. Un incontro equilibrato, con entrambe le squadre che hanno provato a portare a casa la vittoria, ma che devono accontentarsi di un punto a testa. Primo tempo sofferto per gli uomini di Inzaghi, che al 20’ subiscono il gol dell’ex Matteo Brunori. Nella ripresa i rosanero reagiscono e al 63’ agguantano il pari: Cassandro trova l’imbucata per Ranocchia, che con un tiro a incrociare di destro batte Vitale. Un pareggio che permette al Palermo di confermare la propria imbattibilità stagionale, mantenendo momentaneamente il vantaggio di 7 lunghezze dalla terza posizione in classifica. La capolista sale a quota 27 punti in classifica, con la sosta che sarà utile per recuperare uomini ed energie. Di seguito, la cronaca del match:

SECONDO TEMPO





90+3′ – L’arbitro fischia, termina il match.

90′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ – Gabrielloni serve di testa Johnsen, che di destro prova il tiro a giro: imprecisa la sua conclusione, che termina fuori alla sinistra di Vitale.

88′ – Bolsius disorienta sulla fasci destra Cassandro e va al cross: chiude Magnani che manda in corner.

85′ – Calcio di punizione in zona pericolosa per il Palermo: alla battuta va Mazzitelli che centra in pieno la barriera.

83′ – Gueibre parte in contropiede e si fa 40 metri palla al piede: ottimo l’intervento di Magnani, che ferma l’avanzata dell’esterno bianconero.

78′ – Bolsius punta Peda, si porta la palla sul destro e prova la conclusione da fuori area: facile parata per Perin, che blocca la sfera.

78′- Cambio Palermo: fuori Estevez, dentro Magnani.

75′ – Cambi Ascoli: fuori Brunori e D’Uffizi, dentro Gori e Chakir.

75′ – Estevez stende Brunori per evitare il contropiede dell’Ascoli: prima ammonizione del match per il centrocampista rosanero.

73′ – Cross di Mazzitelli che viene allontanato: la sfera termina sui piedi di Estevez, che prova una conclusione ma non centra lo specchio della porta.

72′ – Cambio Palermo: fuori Pohjanpalo, dentro Gabrielloni.

68′ – Ascoli in avanti. Guiebre avanza sulla sinistra e va al cross. Corradini aggancia dentro l’area di rigore e serve a rimorchio Brunori: l’italo-brasiliano prova la conclusione che termina in curva.

65′ – Cross al centro di Augello alla ricerca di Gomes: attento Curado che intercetta e allontana.

63′ – Cambi Palermo: fuori Segre e Hernani, dentro Mazzitelli e Gomes.

62′ – Cambi Ascoli: fuori Silipo e Milanese, dentro De Pieri e Perciun.

60′ – Avanti il Palermo con Augello, che serve J0hnsen sulla fascia: l’esterno rosanero cerca Hernani a rimorchio, attento Venuti che intercetta e allontana il pericolo.

55′ – Gooooool Palermo!!!! Cassandro trova l’imbucata per Ranocchia, che con un destro incrociato di prima intenzione batte Vitale e firma il pari.

55′ – Palermo ancora pericoloso. Johnsen avanza sulla sinistra e serve Hernani a rimorchio: il brasiliano prova il tiro di precisione, ma la sua conclusione termina alta.

51′ – Risponde l’Ascoli. Cross di Silipo, che trova sul secondo palo D’Uffizi: il numero 15 bianconero non riesce però a trovare da pochi passi l’incornata vincente.

50′ – Palermo vicino alla rete del pareggio. Cross di Cassandro, con Vitale che respinge. La sfera termina sui piedi di Hernani che prova la conclusione: ottimo riflesso del portiere avversario, che torna tra i pali ed evita il gol.

48′ – Passaggio in profondità di Estevez per Ceccaroni, che avanza e serve al centro Pohjanpalo: il centravanti rosanero prova la conclusione ma viene murato da Rizzo.

46′ – Cambio Palermo: dentro Ranocchia, fuori Vavassori.

46′- Inizia la seconda metà di gioco.

PRIMO TEMPO

45+3′- L’arbitro fischia, termina la prima frazione di gioco.

45+2′ – Avanza D’Uffizi sulla destra e prova il cross: Ceccaroni chiude e manda in angolo.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

44′ – Possibile contropiede sprecato dall’Ascoli, con un lancio lungo di Bolsius impreciso che termina fuori.

42′ – Avanza sulla fascia destra Silipo, che punta Augello e prova il cross: attento Ceccaroni a chiudere di testa ed allontanare il pericolo.

40′ – Ancora Palermo in avanti. Cross dalla sinistra di Cassandro per Segre, che viene però intercettato dalla difesa avversaria.

36′ – Dalla bandierina va Augello, che mette in mezzo. La sfera arriva al limite dell’area dalla parti di Segre, che non riesce a trovare la giusta coordinazione per la conclusione al volo: tiro che termina in curva.

35′ – Il Palermo continua a spingere sulla fascia sinistra, con un cross di Augello deviato in corner.

33′ – Altra conclusione da fuori area provata da Johnsen: tiro che termina alto sopra la traversa.

30′ – Ascoli vicina al raddoppio. Venuti vince un contrasto e serve Silipo sulla destra, che avanza e prova la conclusione rientrando sul mancino: grandissima parata di Perin, che si allunga e gli nega la gioia del gol.

28′ – Ancora Palermo pericoloso con Johnsen, che converge verso il centro e prova una conclusione a giro da fuori area murata dalla difesa avversaria.

27′ – Azione personale sulla sinistra di Johnsen, che salta un uomo e serve al centro Pohjanpalo: il centravanti rosanero in spaccata trova la sfera ma non centra lo specchio della porta.

26′ – Cambio per l’Ascoli: fuori Acampora, dentro Bolsius.

24′ – Prova a reagire il Palermo. Cross dalla sinistra di Augello per Pohjanpalo, che di testa indirizza verso la porta ma non riesce a dare abbastanza potenza al pallone.

22′- Problemi fisici per Acampora, che resta accasciato pere terra.

20′ – Gol Ascoli!! Palla persa sulla trequarti da Vavassori, filtrante di Acampora per Guiebre, che serve sul secondo palo Brunori: il centravanti italo-brasiliano non sbaglia da pochi passi, mandando in vantaggio i bianconeri.

15′ – Grandissima occasione per l’Ascoli. Cross dalla sinistra di Acampora, che trova Venuti all’interno dell’area: il numero 5 bianconero impatta bene di testa, con la sfera che sfiora il palo alla destra di Perin.

13′ – Esce bene dal pressing l’Ascoli. Palla sulla sinistra per Guiebre che punta Cassandro: bravo il terzino rosanero a recuperare la sfera.

11′ – Silipo manda in profondità per Brunori: attento Ceccaroni a chiudere e mandare in calcio d’angolo.

10′ – Calcio d’angolo per il Palermo. Dalla bandierina va Estevez: allontana la difesa bianconera

8′ – Ascoli vicina al gol con Guiebre, che punta Cassandro e prova la conclusione pericolosa, con la sfera che termina sull’esterno della rete.

6′ – Contropiede dell’Ascoli, con Rizzo che prova una conclusione a giro murata da Peda.

3′ – Fitta trama offensiva dell’Ascoli, che riesce a trovare la via del gol con Brunori: rete annullata dal direttore di gara per posizione di fuorigioco.

2′ – Subito in avanti il Palermo. Recupera palla sulla trequarti Estevez, che prova la conclusione dalla distanze: troppo debole però il suo tiro, facilmente parato da Vitale.

1′- L’arbitro fischia, inizia il match!

IL TABELLINO

ASCOLI: 1 Vitale, 5 Venuti, 7 Silipo, 8 Corradini, 13 Acampora (dal 26′ Bolsius), 15 D’Uffizi, 19 Guiebre, 30 Curado (C), 33 Rizzo, 62 Milanese, 99 Brunori. A disposizione: 45 Crespi, 3 Nicoletti, 9 Chakir, 11 Perciun, 14 Oliveri, 18 Lo Scalzo, 21 De Pieri, 27 Ricci, 32 Gattoni, 35 Gori. Allenatore: Tomei. PALERMO: 1 Perin, 3 Augello, 8 Segre (C) (dal 63′ Mazzitelli), 9 Vavassori (dal 45′ Ranocchia), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo (dal 62′ Gabrielloni), 23 Hernani (dal 63′ Gomes), 24 Estevez, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro. A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni. Allenatore: Inzaghi. Arbitro: Rapuano (Rimini). Primo assistente: Rossi (La Spezia). Secondo assistente: Bercigli (Firenze). Quarto ufficiale: Turrini (Firenze). VAR: Volpi (Arezzo). AVAR: Fourneau (Roma 1). MARCATORI: 20′ Brunori; 55′ Ranocchia AMMONITI: Estevez