Ascoli-Palermo, maglia speciale per i 128 anni del club bianconero: omaggio ai monumenti della città

Una serata speciale per l’Ascoli, che celebrerà i suoi 128 anni di storia in occasione della sfida contro il Palermo, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca. Per l’importante appuntamento contro la capolista della Serie B, la società marchigiana ha annunciato una maglia celebrativa dedicata alla storia e ai monumenti della città.

La formazione allenata da Francesco Tomei scenderà in campo con una divisa realizzata appositamente per l’anniversario, in una serata che vedrà anche diverse iniziative dedicate alla tradizione del club bianconero.





Ascoli, una maglia che racconta la città delle Cento Torri

La divisa celebrativa è stata realizzata da Ezeta in collaborazione con hummel e presenta una reinterpretazione delle tradizionali strisce bianconere.

Al posto delle consuete bande, la maglia propone una composizione illustrata che richiama alcuni degli elementi architettonici più rappresentativi di Ascoli Piceno: torri medievali, campanili, palazzi storici e scorci di Piazza del Popolo.

Un omaggio alla città delle Cento Torri e al legame che unisce la squadra al proprio territorio.

La maglia sarà proposta anche in edizione numerata, accompagnata da un certificato di autenticità e da una confezione speciale. I tifosi potranno prenotarla presso l’Ascoli Calcio Store, con consegne previste a partire da dicembre.

Prima di Ascoli-Palermo l’omaggio a Costantino Rozzi

Le celebrazioni non riguarderanno soltanto la nuova divisa.

Prima del calcio d’inizio si terrà una cerimonia in memoria di Costantino Rozzi, storico presidente dell’Ascoli e figura simbolo del calcio marchigiano.

La Regione Marche conferirà una benemerenza alla memoria del dirigente, che sarà consegnata al figlio Fabrizio Rozzi.

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente dell’Assemblea legislativa regionale Gianluca Pasqui, il consigliere Andrea Maria Antonini, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e il presidente del club bianconero Bernardino Passeri.

Anche quest’ultimo riceverà un riconoscimento da parte della Regione Marche.

Riconoscimenti agli sponsor prima della partita

La società ha inoltre organizzato un momento dedicato alle aziende che sostengono il progetto sportivo dell’Ascoli.

Il presidente Bernardino Passeri e il figlio Andrea consegneranno riconoscimenti speciali ai rappresentanti degli sponsor, ai quali sarà donata proprio la maglia celebrativa indossata dai calciatori contro il Palermo.

Un’iniziativa pensata per valorizzare il rapporto tra la società e le realtà imprenditoriali del territorio.

Ascoli-Palermo, una serata di festa davanti a 15mila spettatori

Le celebrazioni accompagneranno una delle partite più attese dell’undicesima giornata di Serie B.

Al Del Duca sono previsti circa 15mila spettatori per assistere al confronto tra il Palermo, primo in classifica e ancora imbattuto, e l’Ascoli, terzo e protagonista di un avvio di stagione sorprendente.

Una serata che unirà quindi sport, tradizione e identità cittadina, con la squadra di Tomei pronta a sfidare la capolista indossando una maglia destinata a diventare un ricordo particolare per i tifosi bianconeri.