Benevento verso l’Avellino, Floro Flores: «Bisogna alzare il livello, l’ho detto in faccia ai giocatori!»

L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Avellino, soffermandosi sull’importanza della sfida e sulla crescita necessaria per affrontare la categoria.

Il Benevento si prepara al derby contro l’Avellino, in programma nel weekend. Alla vigilia della sfida, Antonio Floro Flores è intervenuto in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e sottolineando l’importanza di affrontare la partita con la giusta mentalità. Il tecnico ha inoltre rivolto un messaggio chiaro ai suoi giocatori, invitandoli ad alzare il livello delle prestazioni.





«I ragazzi hanno fatto una gran bella settimana. Sappiamo che è una partita a cui tutti tengono e siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare. Sono stati giorni di lavoro molto intensi, come di solito facciamo. Se interpretiamo il derby come una partita normale, saremmo stupidi. È una sfida che va giocata di cuore, ci sono tensioni e stimoli al massimo, ma è una gara che va affrontata con la nostra identità. Sappiamo che di fronte avremo una squadra attrezzata per tutt’altro, ma noi vogliamo fare contenti noi stessi e i nostri tifosi facendo una grande prestazione. Non è una partita come le altre, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare».

Benevento, Floro Flores sui singoli: «La Serie B non è la Serie C»

Il tecnico si è poi soffermato sulle condizioni di Pierozzi, sul rendimento di Kouan e sulla necessità di una crescita da parte di alcuni elementi della rosa. Floro Flores non ha risparmiato parole dirette, evidenziando le differenze tra le categorie e l’importanza di migliorare sotto diversi aspetti.

«Pierozzi? Abbiamo perso una figura di riferimento nello spogliatoio. Dispiace, il calcio a volte è un po’ crudele perché si era meritato questo traguardo con il sacrificio. Penso che questa stagione sia quasi finita per lui, la fortuna gli ha voltato le spalle, ma ritornerà più forte di prima».

Su Kouan, invece, ha dichiarato: «Deve migliorare anche lui, non deve prendere troppe ammonizioni. Per noi è un giocatore fondamentale, ha caratteristiche uniche nel nostro organico, sul piano agonistico è troppo importante. Lavora molto sulla tecnica individuale, perché sa che deve migliorare. Si sta guadagnando il posto e se lo sta tenendo stretto».

Infine, Floro Flores ha lanciato un messaggio ai giocatori chiamati a crescere in questa stagione: «Il calcio è un attimo, i miei giocatori devono crescere anche nelle difficoltà. Prisco ha giocato tanto, Lamesta pure, Schimmenti meno. A volte qualcuno deve alzare il proprio livello e gliel’ho detto in faccia, la Serie B non è la Serie C».

Il tecnico ha poi aggiunto: «In tanti devono capire dove sono, mi riferisco a Prisco, Lamesta. Capire cos’è la categoria, che è diversa dalla Serie C, in cui devi migliorare sotto altri punti di vista. Attraverso prestazioni ed errori devono imparare, quest’anno abbiamo tanta qualità in attacco».

Infine, sulla fiducia da conquistare e sulle qualità dei propri giocatori: «Lamesta ha sempre giocato, la fiducia devi anche conquistarla: lui come gli altri ha le qualità per giocare in Serie B, Prisco e Lamesta possono giocare in Serie A. Lamesta deve alzare il suo livello come Prisco e tanti altri».