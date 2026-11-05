Vicenza, Costa: «A Palermo siamo stati vivi. Senza il gol a fine primo tempo sarebbe stata una ripresa diversa»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Ospite della trasmissione “E solo calcio” il centrocampista del Vicenza, Filippo Costa, è tornato a parlare del match del “Renzo Barbera” contro il Palermo, analizzando gli errori commessi e il numero ridotto di tiri nello specchio della porta registrati dalla squadra in questo avvio di campionato. 

«La partita di Palermo? Abbiamo preso gol a fine primo tempo, altrimenti sarebbe stata una ripresa diversa – ha spiegato Costa -. Abbiamo sbagliato qualche scelta finale e non siamo riusciti a fare il raddoppio. Poi penso che se nessuno sbaglia le partite finiscono 0-0, questa squadra ha tanta qualità e verrà fuori ancora di più rispetto a quello che si è visto fino adesso»


Il centrocampista si è poi soffermato sul numero ridotto di tiri nello specchio della porta registrati dalla squadra in questo avvio di campionato: «Penso che se si crea c’è più possibilità di fare gol, ci stiamo lavorando tanto per finalizzare le occasioni, anche a Palermo abbiamo fatto due contropiedi che però non ci hanno portato a fare tiri. Stiamo lavorando tanto e stiamo facendo di tutto per trasformare in gol e punti la mole di gioco»

Spazio anche a un confronto con le altre neopromosse, sul quale il giocatore ha espresso il proprio punto di vista: «Io penso a due anni fa quando guardavamo il Padova e non ci ha portato nulla, per cui pensiamo solo a noi perchè solo così possiamo determinare il nostro futuro. Sono convinto che le cose cambieranno e faremo punti, la dimostrazione è a Palermo in cui siamo stati vivi».

Infine, su quale sarà il campionato del Vicenza, Costa non ha dubbi: «Noi siamo insieme tutti i giorni e stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, non è bastato e dobbiamo fare di più. Non c’è un gruppo storico e uno di nuovi: siamo una cosa sola con mister e società, da parte di tutti c’è voglia e intenzione di fare qualcosa di importante»

 

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