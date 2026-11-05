Serie B, riunito il Consiglio Direttivo della Lega: focus su diritti TV, bilancio e tematiche federali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Si è svolta a Milano la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Serie B. Al centro del confronto le questioni federali, la situazione economico-finanziaria, i diritti audiovisivi per il periodo 2029-2034 e il rafforzamento della struttura organizzativa.

Giornata di confronto e programmazione per la Lega Serie B. Nella serata di mercoledì 4 novembre, presso la sede della Lega Calcio a Milano, si è riunito il Consiglio Direttivo per affrontare alcuni dei principali dossier strategici riguardanti il futuro del campionato cadetto e l’attività istituzionale della Lega.

Diversi gli argomenti esaminati, dalle questioni federali alla predisposizione del bilancio, passando per la programmazione economica della stagione in corso e le prospettive legate alla commercializzazione dei diritti televisivi.


SERIE B, LE TEMATICHE FEDERALI AL CENTRO DEL CONFRONTO

Uno dei primi punti affrontati ha riguardato le questioni federali e il metodo da adottare nella valutazione dei programmi dei candidati.

Il Consiglio Direttivo ha condiviso un approccio basato sull’analisi delle proposte rispetto alle principali esigenze del movimento calcistico, seguendo il modello già utilizzato a giugno durante la precedente tornata elettorale.

La metodologia sarà illustrata e condivisa con tutte le società nel corso dell’Assemblea prevista martedì a Torino, nell’ambito del Social Football Summit.

BILANCIO E BUDGET: LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA LEGA

Ampio spazio è stato riservato anche agli aspetti economico-finanziari.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i lavori per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 2025/2026, accompagnato dalla Relazione Annuale sulle attività svolte dalla Lega Nazionale Professionisti B.

Parallelamente, il Consiglio ha affrontato la definizione del Budget relativo alla stagione sportiva in corso, documento fondamentale per la pianificazione delle attività e delle risorse della Lega.

DIRITTI TV SERIE B, FOCUS SUL PERIODO 2029-2034

Tra i temi di maggiore interesse anche quello dei diritti audiovisivi.

Il Consiglio Direttivo ha avviato un confronto sulle Linee Guida per il periodo 2029-2034, un passaggio importante nella programmazione futura della valorizzazione televisiva del campionato cadetto.

L’attenzione si è concentrata sulle prospettive del settore, senza che nella comunicazione ufficiale siano stati annunciati accordi o assegnazioni.

ORGANIZZAZIONE E COMMISSIONI: GLI OBIETTIVI DELLA LEGA

La riunione è proseguita con un aggiornamento sulle attività delle Commissioni di lavoro e sul percorso di consolidamento della struttura operativa della Lega Serie B. L’obiettivo è rafforzare l’organizzazione interna e ampliare progressivamente i servizi messi a disposizione delle società associate.

Il Consiglio Direttivo ha così affrontato una serie di questioni considerate centrali per la crescita del movimento cadetto e per il rafforzamento del ruolo della Lega all’interno del sistema calcistico italiano.

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