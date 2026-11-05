D’Angelo presenta Ascoli-Palermo: «Dobbiamo fare la partita ed essere aggressivi. Abbiamo le qualità per vincere i duelli»

Il tecnico rosanero, intervenuto al posto di Filippo Inzaghi, ancora alle prese con la tonsillite, si è soffermato sugli aspetti sui quali la squadra ha lavorato e sull’atteggiamento da adottare contro la formazione marchigiana.

«Abbiamo dimostrato che, anche andando sotto, abbiamo avuto la capacità di reagire. Se lasci giocare l’Ascoli, può metterti in difficoltà. Noi dobbiamo fare la partita, essere aggressivi e abbiamo le qualità per vincere i duelli. Sarà una partita aperta, che affronteremo con voglia e determinazione».



