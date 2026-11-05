Serie B: Ascoli-Palermo sarà trasmessa gratis su DAZN

La sfida tra Ascoli e Palermo, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca, sarà visibile gratuitamente su DAZN anche per i non abbonati. Ecco tutte le informazioni per seguire il match.

Ascoli-Palermo sarà una delle sfide più attese del prossimo turno di Serie B. Il big match, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca, sarà trasmesso da DAZN anche in modalità gratuita, consentendo ai tifosi di seguire l’incontro senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.





Una scelta che permetterà a un pubblico ancora più ampio di assistere a un confronto diretto tra due delle principali protagoniste di questo avvio di campionato.

ASCOLI-PALERMO, SFIDA D’ALTA CLASSIFICA AL DEL DUCA

La formazione marchigiana occupa attualmente il terzo posto in classifica e punta a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti preziosi nella corsa alle prime posizioni. Un successo consentirebbe all’Ascoli di tentare il sorpasso sul Modena, attualmente secondo.

Dall’altra parte ci sarà un Palermo che sta vivendo un avvio di stagione estremamente positivo. La squadra allenata da Filippo Inzaghi guida la classifica con 26 punti, frutto di un percorso ancora senza sconfitte e caratterizzato da appena due pareggi.

I rosanero arriveranno dunque al Del Duca con l’obiettivo di difendere il primato e consolidare il vantaggio sulle dirette inseguitrici.

ASCOLI-PALERMO GRATIS SU DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La partita sarà accessibile gratuitamente anche agli utenti che non dispongono di un abbonamento attivo alla piattaforma.

Per seguire Ascoli-Palermo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale DAZN, all’indirizzo dazn.com/home, e selezionare l’incontro tra Ascoli e Palermo tra gli eventi disponibili.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre alle ore 20:30, con una sfida che promette di avere un peso importante nella corsa ai vertici del campionato cadetto.