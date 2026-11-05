Ascoli-Palermo, rischio pioggia al Del Duca: le previsioni meteo per il big match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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La pioggia potrebbe accompagnare Ascoli-Palermo, big match dell’undicesima giornata di Serie B, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca. Le previsioni meteorologiche indicano condizioni di instabilità per tutta la serata, con precipitazioni deboli e temperature intorno agli 11 gradi.

Una situazione che potrebbe influire sulle condizioni del terreno di gioco e accompagnare la sfida tra la capolista rosanero e la formazione marchigiana, attualmente terza in classifica.


Ascoli-Palermo, pioggia prevista durante la partita

Secondo le previsioni orarie riportate, il cielo sarà coperto e caratterizzato da piogge deboli già nel pomeriggio.

Alle ore 20, poco prima del fischio d’inizio, la temperatura prevista è di 11,2 gradi, con precipitazioni stimate intorno a 0,3 millimetri nell’ora.

Condizioni sostanzialmente identiche anche alle 21 e alle 22, quando la pioggia dovrebbe continuare ad accompagnare lo svolgimento della partita.

Le precipitazioni potrebbero proseguire anche nelle ore successive, con valori compresi tra 0,3 e 0,5 millimetri orari.

Temperature basse e vento debole

Oltre alla pioggia, i protagonisti dovranno fare i conti con temperature piuttosto basse.

Nel pomeriggio il termometro dovrebbe scendere progressivamente dai 13,1 gradi delle ore 14 agli 11,4 delle ore 18.

Durante la partita la temperatura si manterrà intorno agli 11 gradi.

Il vento non dovrebbe rappresentare un elemento particolarmente problematico: le previsioni indicano intensità generalmente debole, con velocità comprese tra 1 e 6 km/h e raffiche fino a circa 8-11 km/h.

La visibilità è prevista buona, superiore ai 10 chilometri.

Del Duca tutto esaurito nonostante il maltempo

Le condizioni meteorologiche non sembrano aver frenato l’entusiasmo delle due tifoserie.

Lo stadio Del Duca si prepara infatti a registrare il tutto esaurito per una sfida particolarmente attesa.

Il Palermo di Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento da primo in classifica con 26 punti, mentre l’Ascoli di Francesco Tomei occupa il terzo posto a quota 19.

Il possibile terreno bagnato rappresenterà un elemento da considerare per entrambe le squadre, soprattutto nella gestione del pallone e nelle giocate in velocità.

Le previsioni indicano dunque una serata autunnale, con pioggia debole ma persistente e temperature fresche. Un ulteriore elemento che farà da cornice alla sfida del Del Duca.

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