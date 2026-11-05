Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi fermato dalla tonsillite. Strefezza verso il rientro, cambia la lista over”

Il Palermo prepara la trasferta contro l’Ascoli, ma le principali novità riguardano la panchina e l’infermeria. Filippo Inzaghi è stato costretto a saltare l’allenamento di ieri a causa di una tonsillite, mentre arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo durante la prossima sosta per le Nazionali, avvicinandosi così al rientro in campionato.

A fare il punto della situazione è Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizzando le condizioni degli indisponibili e le possibili scelte tecniche in vista della sfida di venerdì sera.





Palermo, Inzaghi assente per tonsillite: allenamento diretto da D’Angelo

La preparazione dei rosanero è proseguita al Palermo CFA di Torretta, dove la seduta è stata guidata dal viceallenatore Maurizio D’Angelo.

Filippo Inzaghi, infatti, non ha potuto dirigere l’allenamento a causa di una tonsillite.

Il gruppo ha comunque continuato il programma di lavoro in vista dell’impegno contro l’Ascoli, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime dieci giornate.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’assenza del tecnico non ha modificato il percorso di avvicinamento alla trasferta marchigiana.

Strefezza verso il rientro: decisiva la sosta per le Nazionali

Le indicazioni più positive arrivano dalle condizioni di Gabriel Strefezza.

L’esterno offensivo del Palermo sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio e potrebbe sfruttare la prossima pausa del campionato per avvicinarsi al ritorno in gruppo.

Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, l’obiettivo è permettere al calciatore di riprendere gli allenamenti con i compagni nella settimana che precede la partita contro il Catanzaro.

Un passaggio importante per valutare il completo recupero dell’ex Parma, attualmente escluso dalla lista dei calciatori utilizzabili in campionato.

Il suo ritorno offrirebbe a Inzaghi un’ulteriore soluzione offensiva in una fase delicata della stagione.

Palermo, il ritorno di Strefezza comporterà l’esclusione di Mazzitelli

Il recupero di Strefezza avrà conseguenze anche sulla composizione della lista over.

Per reinserire l’esterno offensivo nell’elenco dei calciatori utilizzabili in Serie B, il Palermo dovrà escludere Luca Mazzitelli, inserito al suo posto dopo l’infortunio.

Il centrocampista potrà comunque continuare a essere impiegato in Coppa Italia, competizione nella quale i rosanero affronteranno il Bologna.

Non sarà invece possibile sfruttare l’infortunio di Niccolò Pierozzi per effettuare un’ulteriore sostituzione nella lista.

Il regolamento, infatti, consente una sola modifica di questo tipo durante la stagione per gli infortuni che comportano un’assenza superiore ai sessanta giorni.

Il Palermo ha già utilizzato questa possibilità proprio per sostituire Strefezza con Mazzitelli.

Di conseguenza, il successivo reinserimento dell’esterno comporterà necessariamente l’uscita del centrocampista dalla lista del campionato.

Pierozzi operato alla spalla: intervento riuscito

Nel frattempo, arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Niccolò Pierozzi.

Il terzino destro è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla sinistra riportata durante la trasferta contro il Pisa.

L’operazione è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nelle prossime settimane il percorso riabilitativo.

Il recupero richiederà tempo e lo staff medico seguirà attentamente l’evoluzione delle sue condizioni.

Al momento non sono stati comunicati tempi ufficiali per il ritorno in campo.

Ascoli-Palermo, Inzaghi verso la conferma dell’undici anti-Vicenza

Sul piano tecnico, l’orientamento sembra essere quello di puntare sulla continuità.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe confermare quasi integralmente la formazione che ha conquistato la vittoria contro il Vicenza al Renzo Barbera.

L’obiettivo è mantenere gli equilibri trovati nelle ultime uscite e dare fiducia ai calciatori che stanno garantendo risultati positivi.

Le ultime sedute di allenamento serviranno a verificare le condizioni dei singoli, ma al momento non emergono particolari motivi per modificare l’assetto iniziale.

Il Palermo si prepara dunque ad affrontare l’Ascoli con l’intenzione di proseguire la propria marcia in testa alla classifica, in attesa di recuperare progressivamente gli elementi ancora indisponibili.