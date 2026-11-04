Palermo, Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa: giovedì la presentazione della sfida contro l’Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Filippo Inzaghi tornerà a parlare davanti ai giornalisti alla vigilia di Ascoli-Palermo, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca.

Giovedì 5 novembre, il tecnico rosanero interverrà in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta per presentare l’importante trasferta contro la formazione allenata da Francesco Tomei.


L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sull’avvicinamento a una sfida di alta classifica.

Il Palermo arriva all’incontro da capolista con 26 punti, mentre l’Ascoli occupa la terza posizione a quota 19.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla situazione dell’infermeria, dopo gli infortuni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi. Quest’ultimo è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, perfettamente riuscito.

Inzaghi, assente dall’allenamento di mercoledì a causa di una tonsillite, è dunque atteso davanti ai microfoni per presentare una delle partite più importanti di questo avvio di stagione.

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