Torna la Palermo Masterclass, tra i docenti Lupo e Perinetti

La formazione calcistica torna protagonista a Palermo. Dall’8 febbraio all’8 aprile 2027 riparte la Palermo Masterclass, il progetto formativo riservato ai soci di Conference403 dedicato a chi desidera approfondire, conoscere e intraprendere un percorso professionale nel mondo del calcio.

Dopo le precedenti esperienze, la Palermo Masterclass si prepara a una nuova edizione, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’opportunità concreta di confronto e crescita attraverso le competenze e le esperienze di professionisti che operano quotidianamente nel settore.





Direttori sportivi, procuratori, professionisti della segreteria sportiva, esperti di comunicazione e figure che lavorano dietro le quinte del calcio saranno protagonisti di un percorso pensato per avvicinare i partecipanti alle dinamiche reali del settore.

Ad ospitare la Palermo Masterclass riservata ai soci di Conference403, i lunedì e giovedì dalle 17 alle 19 sarà Santoro Ristorante ( Via Alcide de Gasperi 42).

Tra i professionisti coinvolti figurano nomi di esperienza del panorama calcistico come Fabio Lupo, Giorgio Perinetti, Pierfrancesco Strano, Lorenzo Farris, Fabrizio Ferrari, Massimiliano Dibrogni, Gabriele La Manna e Alessandro Borri.

La filosofia della Palermo Masterclass è chiara: mettere in contatto formazione e mondo del lavoro, dando spazio non soltanto alle conoscenze teoriche, ma soprattutto alle testimonianze, alle esperienze dirette e alle competenze necessarie per operare nel calcio moderno.

L’iniziativa punta a consolidare Palermo come punto di riferimento per la formazione calcistica, offrendo a giovani aspiranti professionisti e appassionati la possibilità di confrontarsi con figure qualificate del panorama sportivo.

Per informazioni e per associarsi è possibile contattare l’organizzazione su Instagram alla pagina ufficiale di Conference403 o via email a [email protected].