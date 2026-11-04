Giornale di Sicilia: “Palermo, Sasà Salvaggio racconta la rimonta sul Vicenza: «L’equilibrio dei tifosi dura come la schiuma del caffè»”

Il Palermo vince, convince e continua a far sognare la Serie A, ma per i tifosi rosanero ogni partita si trasforma in un concentrato di emozioni, tra entusiasmo, paura, scaramanzia e battute. A raccontare con la sua consueta ironia la vittoria per 3-1 contro il Vicenza è Sasà Salvaggio, comico palermitano che sulle pagine del Giornale di Sicilia ha ripercorso la giornata del 126° anniversario del club, descrivendo soprattutto le reazioni dei sostenitori rosanero.

Un racconto divertente, nel quale il risultato passa quasi in secondo piano rispetto agli sbalzi d’umore di una tifoseria capace di passare dal sogno promozione alla disperazione nel giro di pochi minuti.





Sasà Salvaggio e l’ironia sui tifosi del Palermo

Nel suo articolo per il Giornale di Sicilia, Sasà Salvaggio parte dall’entusiasmo che accompagna la squadra di Filippo Inzaghi, sempre più saldamente al comando della classifica di Serie B.

Durante la diretta su Tgs, il comico raccoglie i commenti dei tifosi, tra pronostici e aspettative per la partita. Qualcuno, dopo un suo video sul traffico cittadino, chiede persino quando torneranno a circolare gli autobus in via Libertà.

Poi arriva il momento di entrare allo stadio e l’atmosfera cambia immediatamente.

Il Vicenza passa in vantaggio con Brighenti dopo meno di due minuti e, come racconta ironicamente Salvaggio, il tifoso rosanero passa improvvisamente dal sogno della promozione alla misurazione della pressione.

Qualcuno cerca già un posto sul quale sfogare la propria rabbia, mentre altri si affidano agli scongiuri.

Dal gol del Vicenza alla rimonta: il Barbera cambia umore

Il racconto del comico palermitano prosegue attraverso i momenti più significativi della partita.

Il Vicenza sfiora il raddoppio, ma Mattia Perin evita il peggio con un intervento decisivo. Successivamente Johnsen trova la rete, annullata però per fuorigioco.

Intanto, Inzaghi si fa sentire dalla panchina e il pubblico continua a incoraggiare la squadra, chiedendo il pareggio prima dell’intervallo.

Il gol arriva proprio con Johnsen e questa volta è tutto regolare.

Come scrive Sasà Salvaggio sul Giornale di Sicilia, nell’intervallo il tifoso passa da «oggi finisce male» a «ora ci nni facemu quattro».

Un cambiamento d’umore che il comico sintetizza con un’immagine particolarmente efficace: l’equilibrio dei sostenitori del Palermo dura meno della schiuma sul caffè.

Vavassori fa impazzire i tifosi: partono i paragoni con Maradona e Pelé

Nella ripresa il protagonista diventa Dominic Vavassori.

Il giovane attaccante firma il gol del sorpasso e successivamente completa la doppietta personale, portando il Palermo sul 3-1.

Sugli spalti esplode l’entusiasmo e, nel racconto ironico di Salvaggio, cominciano immediatamente i paragoni con alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio.

Da Dybala a Maradona, fino a Pelé: il talento rosanero diventa il nuovo idolo di una tifoseria che pochi minuti prima temeva una serata complicata.

Il comico scherza anche sulle reazioni dei sostenitori, raccontando che qualcuno arriva ad attribuirsi persino l’invenzione della rovesciata e del panino con le panelle.

Il Palermo sfiora anche il quarto gol e, secondo Salvaggio, concede finalmente ai propri tifosi un finale sereno, quasi come un gesto di sensibilità verso le loro coronarie.

Palermo a +6, Salvaggio racconta la scaramanzia dei tifosi

La vittoria porta il Palermo a quota 26 punti, sei in più del Modena secondo in classifica.

Un vantaggio che alimenta inevitabilmente i sogni di promozione.

Nel suo articolo sul Giornale di Sicilia, Sasà Salvaggio descrive i tifosi alle prese con calcoli, telefonate e scongiuri. Qualcuno comincia addirittura a cercare una sciarpa con la lettera A, immaginando già il ritorno nella massima serie.

All’uscita dello stadio, nonostante la pioggia, la festa continua.

Il pubblico canta «E se ne va, la capolista se ne va», mentre le interviste raccolte dal comico si trasformano in una sorta di prolungamento della curva rosanero.

La battuta finale tra marito e moglie

A chiudere il racconto di Salvaggio è un episodio di vita quotidiana, nel quale l’entusiasmo calcistico si scontra con le esigenze domestiche.

Il marito, ancora immerso nella gioia per il successo, esclama:

«L’importante è che siamo a più sei».

La moglie, invece, lo riporta immediatamente alla realtà:

«Va bene, però le scarpe lasciale fuori che dieci minuti fa ho passato il cannavazzo».

Una battuta che rappresenta perfettamente lo stile del comico palermitano.

Attraverso il suo racconto sul Giornale di Sicilia, Sasà Salvaggio restituisce uno spaccato divertente della passione rosanero, fatta di emozioni improvvise, esagerazioni, superstizioni e un amore per il Palermo che va ben oltre il risultato.

Perché la squadra di Inzaghi continua a vincere, ma per i suoi tifosi mantenere la calma per novanta minuti resta probabilmente l’impresa più difficile.