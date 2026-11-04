Giornale di Sicilia: “Palermo, Bani e Pierozzi: doppia mazzata per Inzaghi. Rischiano di tornare soltanto nel 2027”

Il Palermo deve fare i conti con una doppia tegola in difesa. Gli infortuni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi complicano i piani di Filippo Inzaghi, proprio nel momento in cui i rosanero stanno dominando il campionato di Serie B. Le condizioni dei due calciatori preoccupano e il rischio concreto è quello di rivederli in campo soltanto nel nuovo anno.

Come racconta Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, il comunicato ufficiale del club ha chiarito la natura dei problemi fisici dei due difensori, senza però fornire indicazioni precise sui tempi di recupero. Intanto, attraverso Instagram, il Palermo ha pubblicato le fotografie dei due giocatori accompagnate da un messaggio di incoraggiamento: «In bocca al lupo ragazzi, vi aspettiamo presto».





Palermo, Bani e Pierozzi rischiano un lungo stop

La situazione più delicata riguarda Niccolò Pierozzi, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo la lussazione della spalla sinistra.

Un problema che, secondo le valutazioni riportate dal quotidiano, potrebbe richiedere tempi di recupero particolarmente lunghi.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’infortunio di Pierozzi sarebbe meno grave, per modalità, rispetto a quello accusato in passato da Joronen. Nonostante questo, il pessimismo sulle possibilità di rivedere presto il terzino in campo rimane elevato.

Per Mattia Bani, invece, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore sinistro. Il difensore seguirà un percorso riabilitativo che comprenderà trattamenti specialistici.

Anche in questo caso sarà necessario procedere con cautela, evitando di accelerare il recupero e rischiare eventuali ricadute.

La società spera di riavere entrambi i calciatori a disposizione dopo la sosta per le festività natalizie, ma al momento non esistono tempistiche ufficiali.

Inzaghi in emergenza: difesa corta per le prossime partite

Le assenze di Bani e Pierozzi rappresentano un problema immediato per Filippo Inzaghi.

I due difensori salteranno certamente la trasferta di venerdì contro l’Ascoli e, secondo le prospettive riportate dal quotidiano, potrebbero rimanere indisponibili anche per le successive quattro o cinque partite.

Il reparto arretrato rosanero si ritrova così improvvisamente con poche alternative, considerando anche l’assenza di Federico Barba.

Secondo il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Salvatore Orifici, la situazione più complicata riguarda soprattutto la fascia destra.

Senza Pierozzi, infatti, Cassandro rimane l’unico terzino destro di ruolo a disposizione di Inzaghi.

In rosa non ci sono altri giocatori naturalmente predisposti a ricoprire quella posizione, anche se il tecnico potrebbe valutare alcune soluzioni alternative.

Tra queste figura Peda, mentre in caso di necessità estrema potrebbe essere preso in considerazione anche Gyasi.

Peda e Magnani chiamati agli straordinari

Per quanto riguarda il centro della difesa, la situazione appare leggermente più gestibile, ma resta comunque delicata.

Con Bani indisponibile, Peda e Magnani saranno chiamati a contendersi il posto di centrale destro, consapevoli dell’importanza del loro contributo in una fase particolarmente impegnativa della stagione.

Un discorso simile riguarda Ceccaroni, che dovrà continuare a garantire continuità di rendimento sul versante sinistro della retroguardia.

Federico Barba, infatti, è fermo da diverse settimane e la speranza del Palermo è quella di recuperarlo dopo la sosta, così da permettere a Inzaghi di tornare ad avere maggiori possibilità di scelta.

Palermo, 12 gol subiti in dieci giornate: la difesa deve reagire

L’emergenza arriva in un momento nel quale il Palermo, nonostante il primato in classifica e l’ottimo rendimento complessivo, ha già incassato dodici reti nelle prime dieci giornate di campionato.

Un dato significativo, soprattutto considerando la solidità difensiva che aveva caratterizzato le squadre allenate da Inzaghi nelle precedenti stagioni.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nella scorsa annata i rosanero avevano raggiunto quota dodici gol subiti soltanto dopo diciassette giornate.

Adesso il Palermo sarà chiamato a superare anche questa difficoltà, cercando di mantenere il proprio rendimento nonostante le assenze.

La squadra di Inzaghi continua a guidare la Serie B, ma la gestione dell’emergenza difensiva rappresenterà uno dei principali banchi di prova delle prossime settimane.