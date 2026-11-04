Palermo, Vavassori: «La Nazionale maggiore è il sogno di ogni bambino. Il mio futuro? Penso solo ai rosanero»

Il presente si chiama Palermo, ma le prestazioni di Dominic Vavassori stanno aprendo prospettive importanti anche in chiave azzurra. Il giovane attaccante rosanero è vicino alla convocazione nell’Italia Under 21 e il suo rendimento ha attirato attenzioni anche nell’ambiente della Nazionale maggiore.

Nell’intervista realizzata da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il classe 2005 ha parlato delle proprie ambizioni, della possibile chiamata azzurra e del futuro del suo cartellino, ancora di proprietà dell’Atalanta.





Vavassori tra Under 21 e sogno Nazionale maggiore

Sarà convocato nell’Under 21, ma intanto Bonucci è venuto a vederlo a Mantova.

«Sono contento se arriverà l’Under 21, quella maggiore ovviamente è il sogno di qualsiasi bambino che comincia a giocare a calcio e naturalmente lo è anche per me. Sono consapevole che certi traguardi si raggiungono gradualmente soltanto attraverso il lavoro e la continuità delle prestazioni. La mia priorità è dare il massimo per il Palermo, convinto che sia anche il modo migliore per costruire il mio futuro».

Le parole riportate dal Giornale di Sicilia evidenziano la volontà dell’attaccante di affrontare con equilibrio le attenzioni che sta ricevendo, senza perdere di vista gli impegni con il Palermo.

Il futuro tra Atalanta e Palermo

Un altro tema importante riguarda il futuro del giocatore, arrivato in prestito dall’Atalanta.

Il suo cartellino appartiene ancora all’Atalanta, come immagina il suo futuro? Si vede un giorno protagonista in Serie A, magari con la maglia rosanero, oppure sogna di tornare a Bergamo con questa esperienza in più?

«Sono molto grato all’Atalanta per il percorso che mi ha permesso di compiere e per le opportunità di crescita che mi ha offerto in questi anni e sono sicuro che qualsiasi scelta futura sarà la migliore per la mia carriera. Oggi, però, tutti i miei pensieri sono rivolti al Palermo. Ho trovato un club che ha subito creduto in me, un gruppo che mi ha accolto benissimo e un ambiente nel quale sto vivendo emozioni straordinarie. Non avrebbe senso distrarmi pensando a quello che potrebbe accadere in futuro».

Come emerge dall’intervista firmata da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Vavassori preferisce dunque non sbilanciarsi sulle prospettive di mercato.

Il giovane attaccante riconosce l’importanza dell’Atalanta nella propria formazione, ma ribadisce di voler concentrare tutte le energie sulla stagione in rosanero.

Tra il sogno della Nazionale maggiore e le prospettive di un futuro in Serie A, la priorità rimane una sola: continuare a crescere e contribuire agli obiettivi del Palermo.