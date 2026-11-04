Ascoli-Palermo, i precedenti con Rapuano: rosanero mai sconfitti, bilancio positivo anche per i bianconeri

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Ascoli-Palermo, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca. I precedenti con il direttore di gara romagnolo sorridono ai rosanero, che non hanno mai perso nelle quattro occasioni in cui sono stati arbitrati da lui.

Il bilancio del Palermo con Rapuano è infatti di una vittoria e tre pareggi, con sette reti realizzate e quattro subite. Un rendimento positivo che rappresenta un dato statistico interessante in vista della trasferta marchigiana.





L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando il Palermo conquistò una convincente vittoria per 3-0 sul campo del Bari. In precedenza erano arrivati tre pareggi: il 2-2 in trasferta contro il Modena nella stagione 2024/25, il 2-2 casalingo contro lo Spezia nel campionato 2018/19 e lo 0-0 sul campo del Brescia nella stagione 2017/18.

Più numerosi, invece, i precedenti tra Rapuano e l’Ascoli. Prima della sfida contro il Pisa del maggio 2024, il direttore di gara riminese aveva arbitrato i bianconeri in 16 occasioni, con un bilancio di sei vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte.

Tra gli incroci più significativi figurano i successi casalinghi contro il Livorno (2-0) e il Pisa (1-0), entrambi nella stagione 2019/20, oltre alla vittoria per 2-0 contro il Cittadella del 7 maggio 2021, risultato che consentì ai marchigiani di conquistare la matematica salvezza.

Meno fortunato il precedente del 10 febbraio 2024, quando l’Ascoli uscì sconfitto per 3-2 dalla trasferta contro il Catanzaro, dopo aver subito la rimonta dei calabresi. La successiva designazione per Ascoli-Pisa del maggio 2024 ha portato ad almeno 17 gli incroci tra Rapuano e i bianconeri, anche se il bilancio aggiornato di quell’incontro non è stato verificato.

I precedenti raccontano dunque due situazioni differenti: il Palermo non ha mai conosciuto la sconfitta con Rapuano, mentre l’Ascoli vanta una lunga serie di incontri diretti dal fischietto romagnolo, con un bilancio storicamente favorevole ma più equilibrato.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale, Rapuano sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Turrini. Al VAR è stato designato Volpi, presente direttamente allo stadio Del Duca, con Forneau nel ruolo di AVAR.

Numeri e statistiche che faranno da cornice alla sfida di venerdì sera, quando il Palermo cercherà di confermare la propria tradizione positiva con Rapuano e l’Ascoli proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato importante davanti ai propri tifosi.