Corriere dello Sport: “Palermo, Bani fuori almeno un mese e mezzo. Pierozzi rischia di tornare nel 2027”

Arrivano indicazioni poco incoraggianti dall’infermeria del Palermo. Gli infortuni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, entrambi costretti a fermarsi durante la trasferta contro il Pisa, rischiano di privare Filippo Inzaghi di due elementi importanti del reparto difensivo per diverse settimane. Per il capitano rosanero si prospetta uno stop di almeno un mese e mezzo, mentre il rientro di Pierozzi potrebbe slittare direttamente al 2027.

A fare il punto della situazione è Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, che approfondisce le conseguenze degli infortuni comunicati ufficialmente dal club rosanero.





Palermo, Bani ai box per almeno sei settimane

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Mattia Bani hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore sinistro.

Il difensore centrale dovrà seguire un percorso riabilitativo che comprenderà trattamenti specialistici, necessari per favorire il recupero dall’infortunio.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, lo stop del capitano rosanero sarà di almeno un mese e mezzo.

Una prospettiva che costringerà Inzaghi a rinunciare a uno dei suoi principali riferimenti difensivi in una fase particolarmente importante della stagione.

Il Palermo dovrà dunque trovare nuove soluzioni per garantire continuità e solidità alla propria retroguardia.

Pierozzi, intervento chirurgico alla spalla: rientro nel 2027?

La situazione di Niccolò Pierozzi appare altrettanto delicata.

L’esterno destro ha riportato una lussazione della spalla sinistra e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

L’operazione è prevista nei prossimi giorni e sarà effettuata sotto la supervisione dello staff medico del Palermo.

Come evidenzia il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, con ogni probabilità il difensore tornerà a disposizione soltanto nel 2027.

Si tratta di una previsione giornalistica, dal momento che la società non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi necessari per il recupero.

L’assenza di Pierozzi rappresenta un’ulteriore complicazione per Inzaghi, che dovrà gestire le alternative sulla fascia destra nelle prossime partite.

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta verso l’Ascoli

Intanto, la squadra rosanero ha ripreso la preparazione al Palermo CFA di Torretta in vista della trasferta contro l’Ascoli.

Nella seduta di ieri pomeriggio, dopo una fase dedicata al possesso palla e una partita, il gruppo ha proseguito con un programma differenziato in base all’impiego nell’ultima gara di campionato.

I calciatori scesi in campo domenica contro il Vicenza hanno svolto un lavoro aerobico.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la preparazione è dunque ripartita con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di venerdì sera.

Il Palermo dovrà affrontare l’impegno senza Bani e Pierozzi, due assenze che obbligheranno Inzaghi a rivedere le proprie scelte difensive.

La capolista, reduce dalla vittoria contro il Vicenza, proverà comunque a proseguire la propria marcia in testa alla classifica, nonostante un’emergenza che rischia di accompagnare i rosanero fino alla parte conclusiva del 2026.