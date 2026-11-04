Ascoli-Palermo, arbitra Rapuano. Tutte le designazioni arbitrali dell’11^ giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
antonio-rapuano

Resa nota la squadra arbitrale per Ascoli-Palermo, gara in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30. A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano, con Volpi al VAR e Fourneau nel ruolo di AVAR.

La sfida tra Ascoli e Palermo, in programma venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, sarà diretta dall’arbitro Antonio Rapuano.


Sono state infatti rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie B, che vedrà i rosanero impegnati in trasferta contro la formazione marchigiana.

Ad affiancare Rapuano saranno gli assistenti C. Rossi e Bercigli, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Turrini.

In sala VAR ci sarà Volpi, coadiuvato da Fourneau nel ruolo di AVAR. Entrambi opereranno direttamente dallo stadio Del Duca di Ascoli, secondo la modalità on site prevista per l’incontro.

Tutte le designazioni arbitrali

ASCOLI – PALERMO Venerdì 06/11 h. 20:30

RAPUANO

ROSSI C. – BERCIGLI

IV:      TURRINI

VAR:     VOLPI (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

AVAR: FOURNEAU (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

 

CESENA – CATANZARO h. 15:00

DI LORETO

CEOLIN – TEMPESTILLI

IV:      GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

 

JUVE STABIA – AREZZO h. 15:00

MAZZONI

GIUGGIOLI – GENTILE

IV:       MADONIA

VAR: RUTELLA

AVAR:  DI PAOLO

 

PADOVA – EMPOLI h. 15:00

MUCERA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:     MIGLIORINI

VAR:     MASSIMI

AVAR:     AURELIANO

 

PISA – SUDTIROL h. 15:00

POLI

ZANELLATI – LAGHEZZA

IV:      TREMOLADA

VAR:     SANTORO

AVAR:     PATERNA

 

MANTOVA – HELLAS VERONA h. 17:15

COLLU

YOSHIKAWA – FONTANI

IV:     PERENZONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI VUOLO

 

BENEVENTO – AVELLINO h. 19:30

MARIANI

GALIMBERTI – SANTAROSSA

IV:     URSINI

VAR:     PICCININI (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

AVAR:     DEL GIOVANE (ON SITE STADIO VIGORITO PALERMO)

 

VIRTUS ENTELLA – MODENA Domenica 08/11 h. 15.00

CREZZINI

PASSERI – RUSSO

IV:     TEGHILLE

VAR:      GUIDA

AVAR:       MANGANIELLO

 

CARRARESE – SAMPDORIA Domenica 08/11 h. 17.15

DI MARCO

LUCIANI – DI GIACINTO

IV:       FERRIERI CAPUTI

VAR:      PRONTERA

AVAR:      SANTORO

 

VICENZA – CREMONESE Domenica 08/11 h. 19.30

MARCHETTI

GRASSO – DELLA MEA

IV:     DRIGO

VAR:    GHERSINI (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)

AVAR:      RUTELLA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)

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