Palermo, Johnsen votato il miglior giocatore di ottobre

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
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Un mese di ottobre da protagonista assoluto per Denis Johnsen, eletto dai tifosi del Palermo come miglior giocatore del mese. L’attaccante norvegese si è aggiudicato il riconoscimento di “Player of the Month” grazie alle prestazioni offerte nelle cinque gare disputate, nelle quali ha messo a segno quattro reti e fornito un assist.

È Denis Johnsen il miglior giocatore del Palermo del mese di ottobre 2026. Il calciatore rosanero ha conquistato il premio Player of the Month, assegnato attraverso le votazioni dei sostenitori sull’app ufficiale del club di viale del Fante.


Un riconoscimento che premia un rendimento particolarmente brillante da parte dell’attaccante norvegese, diventato uno dei principali protagonisti della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Quattro gol e un assist in appena cinque partite rappresentano il bilancio di un ottobre particolarmente prolifico per Johnsen, capace di incidere con continuità nella fase offensiva della squadra rosanero.

Numeri importanti che hanno convinto i tifosi a premiarlo attraverso la votazione sull’app del Palermo, riconoscendogli il ruolo di protagonista del mese appena trascorso.

 

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