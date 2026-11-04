Ascoli-Palermo, Curva Nord sold out in pochi minuti: polverizzati altri 500 biglietti

Prosegue la corsa al biglietto in vista di Ascoli-Palermo. Esauriti in pochissimi minuti i 500 tagliandi aggiuntivi messi in vendita nella mattinata di oggi per la Curva Nord del “Del Duca”.

È già tutto esaurito in Curva Nord allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” in vista dell’attesissimo confronto tra Ascoli e Palermo, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30, valido per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B.





A partire dalle ore 12:00 di oggi, mercoledì 4 novembre, erano stati messi a disposizione ulteriori 500 biglietti per il settore riservato ai tifosi bianconeri, rimasto l’unico ancora disponibile per il pubblico locale. I tagliandi sono andati letteralmente a ruba, concludendo le vendite nel giro di pochissimi minuti.

La Curva Nord, considerando anche i 1.874 abbonati, raggiungerà così il tutto esaurito, con una capienza complessiva superiore ai 5.300 posti. Un dato che testimonia la grande attesa della tifoseria ascolana per una sfida particolarmente sentita contro i rosanero.

Sul fronte della tifoseria rosanero, invece, sono 420 i biglietti venduti dei 900 disponibili per il settore Ospiti/Distinti Nord-Est dello stadio piceno.