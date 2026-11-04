Non solo Niccolò: anche il gemello Edoardo Pierozzi del Benevento out fino al 2027

Un periodo decisamente sfortunato per i gemelli Pierozzi, entrambi costretti a fare i conti con problemi fisici. Non soltanto Niccolò, terzino del Palermo, ma anche il fratello Edoardo, attualmente in forza al Benevento, è alle prese con un infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco.

Una curiosa quanto sfortunata coincidenza accomuna i due fratelli, entrambi impegnati nel campionato di Serie B. Niccolò Pierozzi, dopo l’infortunio alla spalla rimediato durante la sfida contro il Pisa, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo costringerà a un periodo di stop.





Anche Edoardo Pierozzi, terzino del Benevento, sta affrontando un problema fisico che ne condiziona la disponibilità. Due situazioni differenti, ma accomunate dalla necessità di fermarsi e intraprendere un percorso di recupero.

Per Niccolò è già arrivato un messaggio attraverso Instagram, nel quale ha espresso il proprio dispiacere per dover lasciare momentaneamente i compagni, assicurando però che il percorso verso il rientro è già cominciato.

Il 2027 potrebbe dunque rappresentare l’anno del ritorno in campo per entrambi i gemelli Pierozzi, con l’auspicio di lasciarsi alle spalle questo periodo sfortunato e tornare protagonisti con le rispettive maglie.