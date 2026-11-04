Palermo, il messaggio di Pierozzi: «Il percorso per rientrare è già iniziato, a presto!»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
palermo carrarese 2-1 (14) pierozzi

Un messaggio carico di amarezza, ma anche di determinazione e voglia di tornare presto in campo. Niccolò Pierozzi, terzino del Palermo, ha affidato a una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram le prime parole dopo l’infortunio alla spalla rimediato durante la sfida contro il Pisa, che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Una tegola pesante per il Palermo di Filippo Inzaghi, che dovrà rinunciare al difensore rosanero per un periodo ancora da definire. L’infortunio subito nella trasferta dell’Arena Garibaldi si è infatti rivelato più serio del previsto, rendendo necessaria un’operazione.


Attraverso i propri canali social, Pierozzi ha voluto rivolgere un messaggio ai compagni di squadra, alla società e ai tifosi rosanero, esprimendo tutto il proprio dispiacere per essere costretto a fermarsi in un momento importante della stagione.

«Un dispiacere enorme lasciare la squadra in questo momento, ma il percorso per rientrare è già iniziato! Vi voglio bene, ci vediamo presto», ha scritto il terzino su Instagram, accompagnando il messaggio con un cuore rosa e una fotografia che lo ritrae in azione con la maglia del Palermo.

Parole che testimoniano il forte legame del calciatore con l’ambiente rosanero e, soprattutto, la volontà di affrontare con determinazione il percorso di recupero che lo attende.

Per Inzaghi si tratta di un’assenza importante, che priverà il Palermo di una pedina nel reparto difensivo proprio mentre la squadra è impegnata in una fase intensa del campionato di Serie B.

Al momento non sono ancora noti i tempi esatti di recupero, che potranno essere valutati con maggiore precisione dopo l’intervento chirurgico e in base all’evoluzione del successivo percorso riabilitativo.

Intanto, Pierozzi ha già rivolto lo sguardo al futuro. Il suo messaggio lascia trasparire la voglia di tornare il prima possibile a disposizione di Inzaghi e di riabbracciare i compagni sul terreno di gioco.

Un arrivederci, dunque, e non un addio, con la speranza di rivedere presto il numero 27 correre sulla fascia con la maglia rosanero.

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