Palermo, Inzaghi assente per tonsillite: allenamento diretto da D’Angelo. Pierozzi operato, intervento riuscito

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
palermo padova 2-1 (79) inzaghi

Novità in casa Palermo a due giorni dalla sfida contro l’Ascoli, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca. La squadra rosanero ha proseguito questa mattina la preparazione al Palermo CFA di Torretta, ma senza Filippo Inzaghi, costretto a saltare la seduta a causa di una tonsillite.

A dirigere l’allenamento è stato il viceallenatore Maurizio D’Angelo, che ha sostituito il tecnico rosanero.


Palermo, Inzaghi fermato dalla tonsillite

La seduta mattutina si è aperta con un lavoro di forza in palestra. Successivamente, i calciatori hanno svolto esercitazioni difensive e una partita con le sponde.

A guidare le attività sul campo è stato Maurizio D’Angelo, vista l’assenza di Inzaghi per motivi di salute.

Il Palermo continua dunque il percorso di avvicinamento alla trasferta contro l’Ascoli, una sfida importante per consolidare il primato in classifica.

Pierozzi operato alla spalla sinistra: intervento perfettamente riuscito

Arrivano intanto aggiornamenti sulle condizioni di Niccolò Pierozzi.

Come comunicato ufficialmente dal Palermo, il difensore è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla sinistra riportata durante la gara contro il Pisa.

L’operazione è perfettamente riuscita.

Il calciatore inizierà nelle prossime settimane il percorso riabilitativo, necessario per recuperare dall’infortunio.

La società rosanero non ha ancora indicato i tempi previsti per il ritorno in campo dell’esterno destro.

Verso Ascoli-Palermo, prosegue la preparazione

La formazione rosanero proseguirà il lavoro in vista dell’undicesima giornata di Serie B, che vedrà la capolista impegnata sul campo dell’Ascoli.

Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Pierozzi, mentre resta da valutare la sua disponibilità a tornare a dirigere gli allenamenti dopo la tonsillite.

Intanto, la squadra continua a preparare l’appuntamento del Del Duca sotto la supervisione dello staff tecnico.

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