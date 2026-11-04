Pisa, si accende il mercato attorno a Sapola: Frosinone e Bologna sulle tracce del giovane difensore
Potrebbe accendersi un’asta di mercato attorno a Motiejus Sapola. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il difensore lituano classe 2006, attualmente in forza allo Spezia, avrebbe infatti attirato l’interesse di Frosinone e Bologna, pronte a valutare un’operazione per portarlo in una nuova realtà..
La situazione è particolarmente interessante anche per il Pisa, che detiene la proprietà del cartellino del calciatore. Il suo futuro dipenderà anche dagli accordi stipulati con lo Spezia: il club ligure ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per 800mila euro, ma i nerazzurri possono esercitare una contro-opzione versando 200mila euro.
Uno scenario che potrebbe portare i nerazzurri a esercitare tale diritto, così da mantenere il controllo sul futuro del giocatore e, eventualmente, monetizzare attraverso una successiva cessione.