Champions League: il Como cala il tris al Lens, pari tra Napoli e Porto dopo i primi 45. I risultati parziali

Si chiudono i primi tempi delle gare del mercoledì sera di Champions League. Show del Como sul campo del Lens nei primi 45 minuti. Gli uomini di Cesc Fabregas dominano la prima frazione di gioco e riescono subito a sbloccare l’incontro con la rete di Douvikas al 7′, su assist di Perrone. Al 32′ il numero 9 trova il gol del raddoppio, firmando la sua doppietta personale. Nel finale di tempo c’è spazio anche per la rete di Nico Paz, che sigla il momentaneo 3-0.

Termina in parità il primo tempo tra Napoli e Porto. Buona la partenza dei portoghesi, che all’11’ passano in vantaggio con il gol di Bednarek. Al 43′ arriva il pareggio dei partenopei, con McTominay che rimette il risultato in equilibrio. Avanti Manchester City e Arsenal, mentre è in parità la sfida tra Borussia Dortmund e Betis dopo i primi 45 minuti. Di seguito i risultati parziali:





Dortmund – Betis 0-0

Porto – Napoli 1-1

Lens – Como 0-3

PSV – Club Brugge 0-1

RB Lipsia – Manchester City 0-1

Slavia Praga – Arsenal 0-2

Viking – Sabah 1-1