The Sun: “Grealish, gesto da applausi: dona 10mila sterline a un tifoso dell’Everton malato di cancro”

Un gesto di grande solidarietà che va oltre il calcio. Jack Grealish, attaccante dell’Everton ed ex Manchester City, ha donato 10mila sterline per aiutare un tifoso della sua squadra impegnato in una difficile battaglia contro un tumore. Una storia che ha commosso il mondo del calcio inglese e che ha suscitato numerosi messaggi di apprezzamento sui social.

Come racconta Rahman Osman sulle pagine del The Sun, il calciatore inglese ha deciso di sostenere economicamente Leon, un padre di famiglia di 35 anni al quale è stato diagnosticato un tumore aggressivo al rene.





Grealish dona 10mila sterline: la storia del tifoso dell’Everton

Leon è padre di tre bambini di 2, 3 e 10 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, i medici gli avrebbero prospettato un’aspettativa di vita compresa tra uno e tre anni.

La compagna, Crystal Duffey, ha così avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di sostenere le spese per le cure e cercare di garantire al compagno più tempo possibile insieme ai figli.

La vicenda è arrivata all’attenzione di Grealish attraverso i social network.

Come ricostruisce Rahman Osman sul The Sun, il DJ Anton Powers, anche lui tifoso dell’Everton, aveva condiviso su Instagram un appello per sensibilizzare i propri follower sulla difficile situazione della famiglia.

Poco dopo è arrivata la donazione del calciatore: 10mila sterline versate alla raccolta fondi.

La reazione sui social: «Che persona straordinaria»

Il gesto di Grealish ha sorpreso lo stesso Anton Powers, che ha voluto ringraziare pubblicamente il giocatore.

«Che persona straordinaria è Jack Grealish. Ieri sera avevo condiviso una storia su Instagram riguardante la situazione straziante di un grande tifoso dell’Everton. Jack ha visto l’appello e ha deciso di contribuire alla raccolta fondi. Davvero una grande persona».

Il messaggio ha rapidamente attirato l’attenzione dei sostenitori dell’Everton e degli appassionati di calcio inglese.

Diversi tifosi hanno sottolineato la generosità del calciatore, ricordando come in passato si sia già reso protagonista di iniziative benefiche senza cercare particolare visibilità.

Grealish, non è la prima volta: le altre donazioni benefiche

La solidarietà di Jack Grealish non rappresenta un episodio isolato.

Come ricorda Rahman Osman nell’articolo pubblicato dal The Sun, nel 2021 il calciatore aveva donato 5mila sterline alla famiglia di una donna deceduta in un incidente automobilistico.

Due anni dopo aveva contribuito con altre 5mila sterline alle spese funerarie di un sostenitore dell’Aston Villa.

Tra gli altri interventi benefici figura anche una donazione di 5mila sterline per aiutare Dylan Lamb, tifoso del Birmingham City affetto da un tumore del sangue, a raggiungere gli Stati Uniti per partecipare a una sperimentazione clinica.

Più recentemente, Grealish aveva inoltre contribuito con mille sterline alle spese di un funerale e con altre 1.400 sterline a una raccolta fondi destinata a un uomo alla ricerca di cure oncologiche specialistiche.

Everton, Grealish protagonista anche fuori dal campo

Il calciatore inglese, tornato all’Everton per una seconda esperienza in prestito dopo una prima stagione condizionata dagli infortuni, continua dunque a far parlare di sé anche lontano dal terreno di gioco.

La donazione a favore della famiglia di Leon ha acceso nuovamente i riflettori sul suo impegno benefico.

Come sottolinea Rahman Osman sul The Sun, il gesto ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte dei tifosi, che hanno riconosciuto nel giocatore non soltanto le qualità tecniche, ma anche una particolare attenzione verso le persone in difficoltà.

Un aiuto concreto per una famiglia che sta affrontando un momento estremamente delicato e che spera, attraverso la raccolta fondi, di poter accedere alle migliori possibilità di cura.