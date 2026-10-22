Europa League: Milan sotto 2-0 contro il Bournemouth, pari tra Omonia e Benfica dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match di Europa League. Va al riposo sotto per 2-0 il Milan, impegnato in casa del Bournemouth. Gli inglesi sbloccano il risultato al 7′ con il rigore trasformato da Kluivert, che mette subito l’incontro in salita per i rossoneri. Al 28′ gli uomini di Amorim restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Maignan: ne approfittano i padroni di casa che al 32′ firmano il raddoppio con Tavernier, nuovamente dagli 11 metri, firmando il momentaneo 2-0. Avanti Besiktas e Hoffenheim, pari invece tra Omonia e Benfica dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:
Besiktas – Crystal Palace: 0 – 0
Bournemouth – Milan: 2 – 0
Celje – Salzburg: 0 – 1
Celtic – Celta Vigo: 0 – 0
Hoffenheim – Lione: 0 – 0
Jagiellonia – Anderlecht: 0 – 1
Lilleström – Real Sociedad: 0 – 3
Olympiakos – Sparta Praga: 0 – 0
Omonia – Benfica: 1 – 1
Plzen – Levski: 0 – 1