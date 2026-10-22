Ascoli, Tomei: «Catanzaro avversario da non sottovalutare. Brunori? Ha qualità per legare il gioco»

In vista del match contro il Catanzaro, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dell’Ascoli, Francesco Tomei, analizzando il prossimo avversario dei bianconeri e lasciando un commento su l’ex Palermo Matteo Brunori.

«I ragazzi stanno tutti bene, abbiamo recuperato dopo la partita con l’Empoli – ha spiegato il tecnico – anche Curado è a posto dopo aver goduto di qualche giorno di recupero in più».





Tomei ha poi analizzato il prossimo match contro il Catanzaro: «È una partita difficilissima e dura contro una squadra forte e di grande valore. In rosa hanno giocatori che possono crearti grandi problematiche. Non bisogna assolutamente sottovalutare questa partita come è stato con l’Empoli».

E sulle tante partite ravvicinate: «Non pensiamo al turno infrasettimanale con la Samp ma siamo concentrati solo sul Catanzaro. Ovviamente stiamo facendo delle valutazioni in ottica delle tre partite in una settimana, ci saranno delle rotazioni in questo lasso di tempo ma ora conta solamente il match del “Ceravolo”».

Un analisi inoltre sul centravanti ex Palermo, Matteo Brunori, punto cardine dell’attacco bianconero: «È una punta centrale che ha qualità per legare il gioco. Cambiamo spesso il sottopunta solo in funzione degli avversari».

Infine, sulla classifica: «Seppur buona, a questo punto lascia il tempo che trova, guai ad abbassare la guardia. I miei ragazzi sanno bene che in ogni partita bisogna guadagnarsi la pagnotta».