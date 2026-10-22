Juve Stabia, De Giorgio: «La Cremonese ha un organico importante, proveremo a fare punti »

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
DeGiorgioConferenza021026

In vista del match contro la Cremonese, valido per l’8a giornata del campionato di Serie B 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Juve Stabia, Pietro De Giorgio.

«Tre partite in una settimana, faremo un po’ di rotazione – ha spiegato il tecnico -. Abbiamo tanti ragazzi che stanno bene. Vediamo se cambiare qualcosa già a Cremona. Per noi è fondamentale muovere sempre la classifica. E’ un ottimo risultato non rivederci più ultimi, ha fatto bene soprattutto alla squadra».


De Giorgio è poi tornato a parlare della vittoria nello scorso match contro il Sudtirol: «È stata la mia prima vittoria in casa, una sensazione bella. Volevamo lanciare un messaggio a tutti e ci siamo riusciti. A Cremona affronteremo una squadra forte, dobbiamo mantenere lo stesso furore agonistico».

E sulla Cremonese, prossimo avversario delle Vespe: «Abbiamo studiato l’avversario, hanno un organico importante. Noi dobbiamo fare la Juve Stabia, squadra che rispetta gli avversari ma vuole provare a fare punti ovunque».

Infine, il tecnico fa il punto sulle assenze: «Scuderi non ce la fa, Pietrangeli ha ripreso un po’ a lavorare ma non in gruppo. Vismara ancora infortunato, ma rientra dalla settimana prossima. Mi dispiace per Boer, l’ho fatto riposare per toglierlo dalle critiche. Vukovic ha fatto molto bene e credo che sia giusto continuare così»

 

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