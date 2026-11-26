Conference League: Borac Banja Luka avanti 2-0 sull’Atalanta, KuPS sotto a Braga. I risultati parziali
Si conclude la prima frazione di gioco dei match della serata di Conference League. Va al riposo sotto per 2-0 l’Atalanta, impegnata in casa del Borac Banja Luka. Primi 45 minuti da dimenticare per gli uomini di Maurizio Sarri: decidono momentaneamente l’incontro per i padroni di casa le reti di Juricic e Deket. Vantaggio all’intervallo anche per il Braga, che conduce per 2-0 il match casalingo contro il KuPS. Avanti anche Friburgo e e Gent, pari tra Nordsjaelland e Panathinaikos dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:
Borac Banja Luka-Atalanta 2-0
Braga-KuPS 2-0
CSKA Sofia-Trabzonspor 1-0
Friburgo-Twente 1-0
Gent-Stella Rossa 1-0
Hajduk Split-St. Truiden 0-0
Inter Escaldes-FC Copenhagen 1-0
Nordsjaelland-Panathinaikos 0-0