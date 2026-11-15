Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera domina la Serie B: oltre 30mila spettatori di media. Rosanero sesti in Italia”

Il Palermo è primo in classifica e domina anche sugli spalti. Il pubblico rosanero continua a rappresentare un valore aggiunto per la squadra di Filippo Inzaghi, con numeri che confermano il Renzo Barbera come lo stadio più frequentato della Serie B. Dopo cinque partite casalinghe, l’impianto di viale del Fante ha fatto registrare complessivamente 154.764 spettatori, per una media di 30.953 presenze a incontro.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di un risultato straordinario, che colloca il Palermo non soltanto al primo posto nella graduatoria della cadetteria, ma anche al sesto posto assoluto nel panorama calcistico italiano.





Palermo, Barbera da record: Sampdoria e Verona lontanissime

Il confronto con le altre squadre di Serie B mette in evidenza la netta superiorità del pubblico rosanero.

Alle spalle del Palermo si trova la Sampdoria, che ha raccolto 97.386 spettatori in quattro partite casalinghe, con una media di 24.347 presenze. Il distacco rispetto ai siciliani supera dunque i 6.600 spettatori a incontro.

Terzo posto per il Verona, che ha totalizzato 103.372 spettatori in sei gare, con una media di 17.229.

Seguono Ascoli, Modena, Vicenza e Cesena, tutte con numeri sensibilmente inferiori rispetto a quelli del Barbera.

Come sottolinea Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il Palermo è l’unica società della categoria a superare i 30mila spettatori di media. Soltanto Sampdoria e Verona, oltre ai rosanero, riescono a oltrepassare quota 15mila.

Serie B, la classifica degli spettatori medi

Posizione Squadra Media spettatori 1 Palermo 30.953 2 Sampdoria 24.347 3 Verona 17.229 4 Ascoli 13.552 5 Modena 11.698 6 Vicenza 11.078 7 Cesena 10.802

Numeri che confermano la straordinaria partecipazione del pubblico palermitano, capace di mantenere un’affluenza elevatissima indipendentemente dall’avversario.

Palermo-Sampdoria il picco stagionale: 33.196 spettatori

Il dato più alto della stagione è stato registrato in occasione della sfida contro la Sampdoria, quando sugli spalti del Renzo Barbera erano presenti 33.196 spettatori.

L’affluenza più bassa, invece, è stata quella della partita contro il Vicenza, con 28.917 presenze.

Anche nel match meno seguito, dunque, il Palermo ha sfiorato quota 29mila spettatori, mantenendo un livello di partecipazione nettamente superiore alla media del campionato.

Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è proprio la continuità del sostegno rosanero a rendere particolarmente significativo il primato.

Non si tratta, infatti, di un risultato determinato da una singola partita di cartello, ma di una partecipazione costante che ha sempre superato le 28mila presenze.

Il Barbera triplica la media della Serie B

Il confronto con i numeri complessivi del campionato rende ancora più evidente la dimensione del fenomeno.

Nelle 110 partite di Serie B prese in considerazione sono stati registrati complessivamente 1.103.440 spettatori, per una media di 10.031 presenze a incontro.

Il Palermo, con i suoi 30.953 spettatori di media, fa registrare un’affluenza superiore di oltre tre volte rispetto al dato generale della categoria.

Un divario enorme, che conferma il Renzo Barbera come il principale punto di riferimento della Serie B per partecipazione del pubblico.

Palermo sesto in Italia: davanti soltanto cinque big di Serie A

Il primato rosanero assume un significato ancora maggiore se esteso all’intero panorama calcistico nazionale.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo occupa infatti il sesto posto in Italia per media spettatori.

Davanti al club siciliano figurano soltanto cinque società di Serie A: Inter, Milan, Roma, Napoli e Juventus.

Un risultato che testimonia la dimensione della piazza palermitana e il forte legame tra la squadra e i propri tifosi.

Il Barbera continua dunque a essere uno dei grandi protagonisti della stagione rosanero. La formazione di Inzaghi guida la classifica sul campo, mentre sugli spalti il pubblico del Palermo ha già conquistato un primato netto, confermandosi tra i più presenti e appassionati d’Italia.