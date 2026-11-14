Palermo, Pohjanpalo svela i segreti dello spogliatoio a DAZN Bet: «Johnsen sempre in ritardo, Palumbo mette musica di…» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
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Chi arriva sempre in ritardo? Chi passa più tempo davanti allo specchio? E chi fa arrabbiare maggiormente Filippo Inzaghi? A rispondere è Joel Pohjanpalo, protagonista di un divertente video realizzato con Eleonora Incardona per DAZN Bet, nel quale l’attaccante finlandese del Palermo ha svelato alcune curiosità sui compagni di squadra.

Un’intervista dal tono scherzoso, con domande a risposta rapida e diversi retroscena sulla vita quotidiana dello spogliatoio rosanero.


Pohjanpalo: «Johnsen è il più ritardatario, al cento per cento»

Chi è il più ritardatario?

«Ah, Dennis Johnsen, 100%».

Chi passa più tempo allo specchio?

«Penso sia Jackaroni. È quello che si sente il più bello della squadra, forse».

Il DJ dello spogliatoio: «Palumbo, musica di merda però…»

Chi è il DJ della squadra? Chi mette musica dopo le vittorie?

«Palumbo».

Pohjanpalo aggiunge scherzando:

«Musica di merda, ma…».

Una battuta che accompagna uno dei momenti più divertenti dell’intervista realizzata da Eleonora Incardona per DAZN Bet.

Il più competitivo e il più simpatico

Chi è il più competitivo durante gli allenamenti?

«Jacopo, sempre».

Chi è il più simpatico?

«Dennis».

Johnsen conquista così due primati nella particolare classifica di Pohjanpalo: quello di giocatore più ritardatario e quello di compagno più simpatico.

Vavassori domina ai videogiochi: «È troppo veloce per me»

Chi è il più forte ai videogiochi?

«Vavassori, perché lui è giovane, 100% lui».

Chi non vorresti mai incontrare in uno scontro uno contro uno?

«Questo è anche Vava. Vava no, è troppo veloce per me».

L’attaccante finlandese riconosce dunque la rapidità del giovane compagno, che preferirebbe evitare in un confronto diretto.

Chi fa arrabbiare di più Inzaghi? «Il capitano, Bani»

Chi fa arrabbiare di più mister Inzaghi?

«Questo è il capitano. Bani».

Una risposta che chiude il divertente botta e risposta tra Pohjanpalo ed Eleonora Incardona.

Tra battute, sorrisi e piccoli retroscena, il centravanti del Palermo ha mostrato un lato più leggero della quotidianità rosanero, raccontando le abitudini dei compagni e il clima all’interno dello spogliatoio.

Di seguito il video integrale dell’intervista di Joel Pohjanpalo a Eleonora Incardona per DAZN Bet.

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